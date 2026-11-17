Da 200-300 a oltre duemila tentativi di intrusione informatica in un giorno. È quello che ha registrato nei giorni scorsi Acies, piccola azienda di Leno. Un’impennata cominciata il giorno dell’invio della prima mail per un allarme bomba inviata alle scuole e proseguita nei giorni successivi. Con una particolarità: a individuare i tentativi di accesso è stato il sistema di protezione sviluppato dallo stesso titolare, Andrea Cantone, ingegnere elettronico con competenze informatiche che, per una piccola impresa, possono fare la differenza.
«Normalmente registriamo tra i 200 e i 300 tentativi al giorno – racconta Cantone –. La mattina delle prime mail bomba siamo saliti a 700-750. Nei giorni successivi abbiamo superato i duemila». Non significa che qualcuno sia riuscito a entrare nei sistemi aziendali, ma è chiaro quanto anche una piccola realtà produttiva possa essere esposta a minacce informatiche.
Potenziali danni
Che cosa cercano gli hacker? «Sono tentativi di intrusione per verificare le vulnerabilità dei server esposti su internet», spiega. Il meccanismo è relativamente semplice: programmi automatici scandagliano la rete alla ricerca di porte di accesso e servizi che presentano falle di sicurezza, magari perché utilizzano software non aggiornati. Quando individuano una possibile vulnerabilità, provano a sfruttarla.
Non tutte queste scansioni sono necessariamente illecite, precisa Cantone, ma molte hanno finalità malevole. E le conseguenze possono essere pesanti: «Possono criptare i dati con un ransomware, sottrarli oppure installare programmi che utilizzano il server per attaccarne altri». Un’azienda può quindi diventare vittima di un attacco, ma anche inconsapevole strumento per colpirne altre.
Non basta l’antivirus
Per difendersi, però, non basta un antivirus. «L’antivirus controlla soprattutto la presenza di software malevolo nei file. Per individuare questi tentativi servono sistemi più specialistici, installati sui server esposti alla rete», chiarisce Cantone.
Ad Acies quella protezione è stata costruita internamente: un vantaggio anche economico, soprattutto per un'impresa di piccole dimensioni. «Sono sistemi che richiedono un lavoro quasi sartoriale – osserva –. Bisogna adattarli alla configurazione dei server e alle esigenze operative, trovando un compromesso tra sicurezza e utilizzabilità». Esistono strumenti open source che permettono di contenere le spese per le licenze. Ma non eliminano il costo principale: quello delle competenze. «Il lavoro di chi configura, installa e mette a punto queste protezioni richiede molte ore. Se fatto bene, è un costo rilevante» conclude Cantone.