La guerra dell’ansia che mina la società del rischio

Un po’ (molto) strategia della tensione, un po’ (meno) mitomania (ma col rischio che cresca sempre più). La sequenza di cyber-incursioni che sta colpendo l’Europa, unita all’incubo degli allarmi bomba a pioggia arrivati nelle caselle di posta elettronica di oltre seimila istituti scolastici di tutta Italia, rappresenta l’ultima puntata della «guerra ibrida». Che costa pochissimo agli aggressori, ed è anche per questo che dilaga, fornendo uno strumento offensivo estremamente proficuo ed economico a chi si propone di destabilizzare le democrazie occidentali.
Prima gli attacchi – che potremmo definire «gastropolitici» – ai supermercati in vari Paesi del nostro continente, con l’esito di danni ingenti per le catene della distribuzione (e lo spreco di tanto cibo reso avariato e non commestibile). Poi, in Francia, quelli «biopolitici» (particolarmente odiosi e infami) alle celle frigorifere contenenti il sangue dei donatori per rendere inservibili le scorte destinate alle trasfusioni e alle emergenze. Quindi gli allarmi di attentati esplosivi su vari voli, che hanno portato al caos, a deviazioni dei tragitti, e ai relativi danni economici oltre che personali per i tanti viaggiatori coinvolti.
E ieri le missive del sedicente «Andropov, leader del Vilajat Misoginistan»: messaggi grotteschi e allarmi falsi, ma dagli effetti letali, vista l’inevitabile interruzione delle attività didattiche e l’evacuazione dei plessi scolastici. Come ha detto il ministro Valditara, si tratta di un «rischio concreto non esistente», ma l’impatto sociale, per contro, lo è. E, per l’ennesima volta, ci troviamo così davanti alla messa a nudo (fattasi sistematica) della nostra vulnerabilità derivante dall’iperconnessione e, in generale, dalla complessità tecnologica delle attuali società del rischio (per richiamare la definizione del sociologo tedesco Ulrich Beck).
Il cyber-terrorismo e le attività degli hackers non puntano a demolire infrastrutture fisiche per produrre paralisi, ma mirano a instillare il dubbio, incrinare la routine, corrodere quel coefficiente (oramai a livello minimo) di fiducia nel «sistema» che, una volta esaurito, conduce allo sfaldamento della già ridotta cooperazione sociale. E l’ultimo bersaglio, la scuola, esemplifica tristemente al meglio come il target sottoposto a destabilizzazione dall’odierna «guerra ibrida a tutto campo» sia proprio il binomio composto dalla credibilità delle classi dirigenti e dalla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.
Quando si fermano le lezioni e le forze dell’ordine devono passare al setaccio le aule, a venire disarticolati sono l’organizzazione stessa delle famiglie e la sicurezza delle comunità locali e quindi, a livello più generale, il patto sociale implicito di protezione fra lo Stato e i suoi cittadini. E ad amplificare ulteriormente l’inquietudine è il nemico senza volto e l’impossibilità di additare con precisione un responsabile, anche se le autorità accreditano i soliti (fondati) sospetti, dalla Russia all’Iran, passando per la Cina (sempre più attendista, però, sulla base della notoria attitudine ad aspettare di vedere passare lungo il fiume i cadaveri dei propri nemici). A cui, a livello più casereccio, ma sfruttando la facilità relativa di alcune di queste tattiche ibride, si possono accodare in ogni momento gli imbecilli o i facinorosi sollecitati dall’effetto emulazione.
Siamo stati sprofondati, in men che non si dica, in un’atmosfera e in un immaginario pervasi dall’«ansia da permeabilità». La percezione di un pericolo impalpabile, privo di un volto riconoscibile e di una geografia sicura, produce uno stato di iper-vigilanza permanente che può rapidamente degenerare in una sorta di paranoia strisciante. È la tecnica della «goccia cinese informatica», si potrebbe dire: creare una percezione costante di emergenza che logora la capacità di discernimento dei singoli e la tenuta emotiva delle collettività.
E per impedire che diventi l’aria che respiriamo quotidianamente qualcosa va fatto. La decisione spetta alle classi dirigenti di maggioranza e di minoranza, che dovrebbero trovare – almeno su questo – qualche «intesa cordiale» e accordo di carattere generale. Potrebbe essere anche, dopo una verifica attenta e scrupolosa, il continuare come sempre, perché non possiamo farci rinchiudere dentro i cancelli del panico e smettere di vivere.
È una scelta che ha un prezzo, naturalmente, ma proprio a questo serve la politica. E, sempre a proposito di costi, ci si dovrebbe dotare di strumenti adeguati per fare fronte a queste situazioni estremamente spiacevoli che, non a caso, vanno moltiplicandosi. In Italia la spesa per la difesa digitale viene ancora catalogata, nei fatti, come un costo di funzionamento opzionale, anziché come un pilastro della sovranità tecnologica (e, come stiamo vedendo, della stessa coesione sociale). Siamo ancora una volta in grande ritardo e il fanalino di coda rispetto a molti Paesi europei; e, infatti, il piano per la cybersicurezza militare rimane sospeso in Parlamento senza le coperture, e con una prospettiva di operatività troppo in là nel tempo. Mentre sarebbe proprio ora di darsi una mossa (bipartisan)...