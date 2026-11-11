Stessa minaccia, diverse strategie: la risposta della scuola alla «bomba»

C’è chi è rimasto seduto al banco, senza nemmeno accorgersi di quello che stava accadendo all’esterno. Chi è uscito per un’oretta in giardino o nel cortile della scuola, per poi rientrare in classe. E chi, invece, ha rimesso velocemente astuccio e quaderni dentro lo zaino ed è uscito: i più piccoli, in modo particolare i bambini dell’asilo e della primaria, in alcuni casi hanno trovato rifugio nei parchi pubblici o all’oratorio, come a Ospitaletto, in attesa che arrivassero i genitori; i più grandi, invece, si sono diretti alla fermata dell’autobus per tornarsene a casa.
È così che questa mattina il mondo della scuola e le istituzioni locali hanno risposto all’allarme bomba, che da Nord a Sud ha destabilizzato l’intero Paese. Tre strade diverse di affrontare quella che poi è risultata essere la stessa minaccia. Per fortuna nulla di realmente pericoloso. Certo, in un primo momento gli insegnanti e, in modo particolare i dirigenti scolastici, non potevano sapere che quella mail delirante fosse arrivata a migliaia di scuole in tutta Italia. Ma la questione di fondo rimane, visto che la mattinata è terminata con un puzzle caotico di decisioni: scelte diametralmente opposte sono state prese non solo nella stessa regione o nella stessa provincia, bensì anche nello stesso Comune. A testimonianza del fatto che l’intero sistema si è fatto trovare per certi versi impreparato nell’affrontare e gestire una situazione del genere. Non una minaccia nuova - una volta arrivavano le telefonate o le lettere anonime -, ma un attacco su così larga scala ha fatto emergere criticità non indifferenti.
Cosa è successo
La mail è arrivata questa mattina agli indirizzi di migliaia di scuole italiane, centinaia quelle del Bresciano. Non tutte alla stessa ora e anche questo sicuramente ha contribuito a creare confusione e paura. Che poi è proprio questo il nocciolo della questione. Infatti, se sulla vera identità di Mikhail Andropov - leader del Vilayat di Misoginistan che vorrebbe annientare gli italiani - non ci sono certezze e sono in corso le indagini da parte dell’Autorità competenti per capire chi si celi dietro a quel nome, si può dire con certezza che l’obiettivo di questo fantomatico gruppo criminale è stato raggiunto. Hanno creato scompiglio, terrore ed enormi disagi. E per fare questo hanno puntato non a caso a una delle realtà più sensibili della società, ossia la scuola: il luogo in cui ogni mattina i genitori lasciano i propri figli, in quello che reputano uno spazio sicuro ed educativo. E chi ha premuto invio sulla tastiera voleva proprio colpire quel legame di fiducia che esiste tra la famiglia e l’Istituzione scolastica.
Le reazioni
Ma quello che sorprende sono le diverse reazioni. Sia chiaro, al momento non ci sono gli elementi per dire chi abbia agito correttamente e chi, invece, non abbia rispettato i piani. Perché di fatto i piani sembrano non essere così definiti o quantomeno chiari. Le decisioni, alla fine, sono state prese dai dirigenti scolastici, dopo aver avvisato le istituzioni e le forze dell’ordine e con loro aver avuto un confronto sulla situazione. Negli istituti della provincia sono usciti i carabinieri o gli agenti della Polizia locale, mentre in città è intervenuta anche la Polizia di Stato. Ovviamente tutti quanti hanno fatto poi riferimento alla Prefettura, ma è nelle risposte che si notano le differenze. Anche alla luce del fatto - non trascurabile - che da nessuna parte sono stati trovati ordigni o bombe. O comunque elementi che facessero pensare a un imminente pericolo.
In alcuni casi le scuole sono state evacuate velocemente, proprio come si fa in caso di terremoto o incendio: gli alunni, anche bambini della scuola dell’infanzia, sono usciti senza prendere zaini e giubbotti, rimanendo al freddo anche per un’ora. Alcuni dirigenti hanno avvisato le famiglie, altri hanno scelto di far rientrare nelle classi gli studenti.
Altre scuole, nonostante avessero ricevuto la mail e altri Istituti dello stesso comune avessero optato per l’evacuazione, hanno avuto una reazione completamente diversa e non hanno attivato alcun piano di uscita anticipata. Una scelta, questa, dettata anche da un altro aspetto, sicuramente non da sottovalutare, legato a quanto successo nelle ultime settimane in tutta Italia, dove sui social e nelle mail è arrivato un po’ di tutto.
I disagi
Settimana scorsa il Cossali di Orzinuovi e l’Istituto comprensivo di Lonato avevano ricevuto una mail simile e i presidi avevano deciso di evacuare le scuole per precauzione. Una decisione che aveva sollevato numerose lamentele per i disagi creati alle famiglie.
Un aspetto che non può passare in secondo piano. Perché quanto successo è pesato in maniera significati sull’apparato statale - con grande dispendio di forze e risorse economiche - ma anche sulle famiglie, che oltre ai disagi hanno vissuto momenti di paura nel ricevere il messaggio dalla scuola o nel leggere le notizie su tutti gli organi d’informazione.