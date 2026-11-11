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Stessa minaccia, diverse strategie: la risposta della scuola alla «bomba»

La maggior parte degli Istituti ha fatto uscire gli studenti, in altri casi sono rimasti in classe
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Gli studenti del Capirola a Leno
Gli studenti del Capirola a Leno

C’è chi è rimasto seduto al banco, senza nemmeno accorgersi di quello che stava accadendo all’esterno. Chi è uscito per un’oretta in giardino o nel cortile della scuola, per poi rientrare in classe. E chi, invece, ha rimesso velocemente astuccio e quaderni dentro lo zaino ed è uscito: i più piccoli, in modo particolare i bambini dell’asilo e della primaria, in alcuni casi hanno trovato rifugio nei parchi pubblici o all’oratorio, come a Ospitaletto, in attesa che arrivassero i genitori; i più grandi, invece, si sono diretti alla fermata dell’autobus per tornarsene a casa.

È così che questa mattina il mondo della scuola e le istituzioni locali hanno risposto all’allarme bomba, che da Nord a Sud ha destabilizzato l’intero Paese. Tre strade diverse di affrontare quella che poi è risultata essere la stessa minaccia. Per fortuna nulla di realmente pericoloso. Certo, in un primo momento gli insegnanti e, in modo particolare i dirigenti scolastici, non potevano sapere che quella mail delirante fosse arrivata a migliaia di scuole in tutta Italia. Ma la questione di fondo rimane, visto che la mattinata è terminata con un puzzle caotico di decisioni: scelte diametralmente opposte sono state prese non solo nella stessa regione o nella stessa provincia, bensì anche nello stesso Comune. A testimonianza del fatto che l’intero sistema si è fatto trovare per certi versi impreparato nell’affrontare e gestire una situazione del genere. Non una minaccia nuova - una volta arrivavano le telefonate o le lettere anonime -, ma un attacco su così larga scala ha fatto emergere criticità non indifferenti.

Cosa è successo

La mail è arrivata questa mattina agli indirizzi di migliaia di scuole italiane, centinaia quelle del Bresciano. Non tutte alla stessa ora e anche questo sicuramente ha contribuito a creare confusione e paura. Che poi è proprio questo il nocciolo della questione. Infatti, se sulla vera identità di Mikhail Andropov - leader del Vilayat di Misoginistan che vorrebbe annientare gli italiani - non ci sono certezze e sono in corso le indagini da parte dell’Autorità competenti per capire chi si celi dietro a quel nome, si può dire con certezza che l’obiettivo di questo fantomatico gruppo criminale è stato raggiunto. Hanno creato scompiglio, terrore ed enormi disagi. E per fare questo hanno puntato non a caso a una delle realtà più sensibili della società, ossia la scuola: il luogo in cui ogni mattina i genitori lasciano i propri figli, in quello che reputano uno spazio sicuro ed educativo. E chi ha premuto invio sulla tastiera voleva proprio colpire quel legame di fiducia che esiste tra la famiglia e l’Istituzione scolastica.

Le reazioni

Ma quello che sorprende sono le diverse reazioni. Sia chiaro, al momento non ci sono gli elementi per dire chi abbia agito correttamente e chi, invece, non abbia rispettato i piani. Perché di fatto i piani sembrano non essere così definiti o quantomeno chiari. Le decisioni, alla fine, sono state prese dai dirigenti scolastici, dopo aver avvisato le istituzioni e le forze dell’ordine e con loro aver avuto un confronto sulla situazione. Negli istituti della provincia sono usciti i carabinieri o gli agenti della Polizia locale, mentre in città è intervenuta anche la Polizia di Stato. Ovviamente tutti quanti hanno fatto poi riferimento alla Prefettura, ma è nelle risposte che si notano le differenze. Anche alla luce del fatto - non trascurabile - che da nessuna parte sono stati trovati ordigni o bombe. O comunque elementi che facessero pensare a un imminente pericolo.

I genitori all'oratorio di Ospitaletto per recuperare i propri figli usciti da scuola
I genitori all'oratorio di Ospitaletto per recuperare i propri figli usciti da scuola

In alcuni casi le scuole sono state evacuate velocemente, proprio come si fa in caso di terremoto o incendio: gli alunni, anche bambini della scuola dell’infanzia, sono usciti senza prendere zaini e giubbotti, rimanendo al freddo anche per un’ora. Alcuni dirigenti hanno avvisato le famiglie, altri hanno scelto di far rientrare nelle classi gli studenti.

Altre scuole, nonostante avessero ricevuto la mail e altri Istituti dello stesso comune avessero optato per l’evacuazione, hanno avuto una reazione completamente diversa e non hanno attivato alcun piano di uscita anticipata. Una scelta, questa, dettata anche da un altro aspetto, sicuramente non da sottovalutare, legato a quanto successo nelle ultime settimane in tutta Italia, dove sui social e nelle mail è arrivato un po’ di tutto.

I disagi

Settimana scorsa il Cossali di Orzinuovi e l’Istituto comprensivo di Lonato avevano ricevuto una mail simile e i presidi avevano deciso di evacuare le scuole per precauzione. Una decisione che aveva sollevato numerose lamentele per i disagi creati alle famiglie.

Un aspetto che non può passare in secondo piano. Perché quanto successo è pesato in maniera significati sull’apparato statale - con grande dispendio di forze e risorse economiche - ma anche sulle famiglie, che oltre ai disagi hanno vissuto momenti di paura nel ricevere il messaggio dalla scuola o nel leggere le notizie su tutti gli organi d’informazione.

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