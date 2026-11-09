Siamo tutti iperconnessi, ma sempre più vulnerabili

La chiamiamo «guerra ibrida» e avendola etichettata siamo convinti di poterla tenere sotto controllo. Invece ogni giorno scopriamo che è poliedrica, complessa e sorprendente. Non si tratta solo di mezzi militari e nuova tecnologia mischiati, ma di sistemi assai più diffusi e pervasivi. Si è cominciato con droni e Starlink ed ora si è arrivati ai banconi freezer dei supermercati. E in dosi massicce: dalla Finlandia alla Sicilia. L’attacco non ci coglie totalmente di sorpresa, perché un primo assalto era capitato in Francia, con 700 ipermercati in tilt, fra l’11 e il 12 ottobre. E da allora l’alert era stato diramato. L’effetto lascia comunque inquieti. Non si tratta dei soliti hacker, che si dedicano al furto e alla restituzione dietro ricatto di dati sanitari, aziendali, economici o bancari.
Quindi è opera di qualche nemico che pur nascondendo la manina, lancia il messaggio: siete deboli e vulnerabili, basta poco per mettervi in difficoltà.
Dove sta la debolezza e perché siamo vulnerabili? Innanzitutto, perché abbiamo cercato di «ottimizzare» ogni passaggio dei nostri sistemi strutturali ed infrastrutturali. Lo abbiamo fatto centralizzando forme decisionali e di controllo, per guadagnare in efficienza, per risparmiare, per essere veloci e pronti nelle reazioni. Abbiamo così posto molte (troppe) cose in pochi, e talvolta unici, centri nevralgici.
Sistemi centralizzati, cablaggi in aeroporti e ospedali, nelle stazioni e nelle aziende, ma anche tra i continenti. Abbiamo organizzato ogni cosa in reti: questa è la nostra forza. Ma anche la nostra debolezza. Basterebbe pensare al blocco dei tir, dei giorni scorsi al Sud, che ha mandato in crisi la grande distribuzione, oppure alle difficoltà di rifornimento energetico da quando sono scoppiati gli ultimi conflitti. Ad ogni crisi scopriamo quanto sia vulnerabile il sistema delle nostre forniture.
Le nuove tecnologie hanno aggiunto un moltiplicatore esponenziale a questi limiti. Tutto è diventato iperconnesso, dai sistemi organizzativi a quelli di gestione e controllo, tutto viene affidato a sistemi informatici efficientissimi… finché non ne vengono programmati di più potenti e veloci. E così accade che mezza Europa resta senza beni di prima necessità perché è stato violato un sistema di controllo dei freezer che era vecchio tanto da non reggere nuovi aggiornamenti. Ed è su questo aspetto che dovremmo concentrare la nostra attenzione: sulla sicurezza.
L’Unione europea – spesso accusata di sfornare troppe regole – è stata lungimirante e ha già emesso, quattro anni fa, una Direttiva, la NIS2, per indicare agli Stati membri come proteggere le strutture critiche e i settori strategici dagli attacchi informatici. Internet ha nel suo Dna la tendenza alla guerra ibrida.
Solitamente ricordiamo le sue origini un poco naif, di giovani geniali nei garage della Silicon Valley, ma tendiamo a scordare che innesta le sue radici in una ricerca militare ai tempi della Guerra fredda, quando il Pentagono studiava forme di comunicazione capaci di aggirare ostacoli e barriere, e di penetrare ambienti blindati. La diffusione della Rete, l’azione degli hacker e l’esplosione dei virus sono nella logica del sistema. L’evoluzione che ne è seguita ha solo ampliato l’orizzonte: disinformazione, sabotaggio, manipolazione dei dati…
Anche tutto questo sta dietro i freezer trasformati in forni, nottetempo, in ipermercati e negozi dal Mare del Nord al Mediterraneo. La questione della cybersicurezza va affrontata con una strategia articolata, a più livelli: si devono rafforzare barriere efficaci a protezione dei singoli sistemi, ma bisogna anche fare in modo di non essere dipendenti da pochi fattori e «schiavi» della Rete. Non è facile e non è semplice. Internet è dappertutto. Riguarda personalmente anche ognuno di noi. Si resta attoniti a pensare quante cose in casa nostra sono online, dal citofono d’ingresso alle smart-tv, dalla centralina del riscaldamento all’aspirapolvere-robot. E quante ne portiamo addosso, sullo smartphone e nell’orologio.
Ricordate quando Israele riuscì a far esplodere tutti i telefonini nelle mani dei miliziani libanesi di Hezbollah? Sapere e conoscere è la prima forma di protezione.