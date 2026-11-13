Outlook: non è un attacco hacker, «ma basta un guasto per fermarci»

Secondo gli esperti, all'origine dei disservizi ci sarebbe un problema tecnico. Ma il blocco riaccende l'allarme sulla dipendenza di aziende e servizi pubblici da pochi grandi fornitori tecnologici. E cresce il rischio di truffe informatiche

13 novembre 2026 2 ' di lettura

App Microsoft Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti OutlookMicrosoft Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...