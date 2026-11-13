Outlook: non è un attacco hacker, «ma basta un guasto per fermarci»

Il blocco dei servizi Microsoft non sarebbe legato a un attacco informatico, ma probabilmente a un guasto tecnico. Un episodio che, secondo gli esperti di cybersicurezza, mette però in evidenza un problema più ampio: la crescente dipendenza di aziende, pubbliche amministrazioni e organizzazioni da un numero ristretto di grandi fornitori tecnologici.
«Basta un errore tecnico in un solo fornitore per fermare migliaia di aziende, che spesso affidano allo stesso provider posta, collaborazione, assistenti IA e anche la sicurezza», spiega Alessandro Piva, direttore dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano. L'esperto ricorda che si tratta del «secondo blocco globale in meno di un mese, dopo quello di Google Cloud a Londra», in un mercato nel quale «in Europa i tre principali fornitori valgono il 68%».
Una preoccupazione condivisa da Pierluigi Paganini, esperto di cybersicurezza, che sottolinea come le infrastrutture dei grandi provider sostengano ormai una parte significativa delle attività quotidiane di imprese, enti pubblici e organizzazioni di ogni settore. Il disservizio di Microsoft, osserva, si inserisce inoltre «in un contesto di guerra ibrida», pur senza che questo implichi un'origine dolosa del malfunzionamento.
Al momento, precisa Paganini, non risultano impatti diretti sulle operazioni dei servizi essenziali. Non è però possibile escludere rallentamenti o interruzioni di alcune attività. Il rischio, infatti, non riguarda soltanto l'indisponibilità di un singolo servizio, ma anche la propagazione dei problemi alle organizzazioni che ne dipendono, comprese quelle impegnate nell'erogazione di servizi fondamentali.
«Rischio sistemico»
Per entrambi gli esperti, il nodo centrale è la concentrazione delle infrastrutture digitali nelle mani di pochi operatori, che può trasformare un guasto circoscritto in un problema di portata internazionale.
«Questi episodi evidenziano un rischio sistemico», avverte Paganini, richiamando la necessità di affrontare il tema anche dal punto di vista della resilienza e della sovranità digitale. Non si tratta necessariamente di rinunciare ai grandi provider, ma di evitare che il malfunzionamento di una singola infrastruttura possa mettere in difficoltà intere filiere economiche e servizi pubblici.
Le possibili soluzioni passano dalla diversificazione dei fornitori, dalla disponibilità di sistemi alternativi e da strategie di continuità operativa. Secondo Piva, le imprese devono «mappare le proprie dipendenze e provare i piani di continuità prima dell'emergenza». L'auspicio è anche quello di favorire la crescita di alternative sul mercato, così da ampliare la scelta dei servizi critici.
C'è infine un ulteriore rischio da non sottovalutare durante i disservizi: quello degli attacchi informatici opportunistici. «Gli attaccanti sfruttano la confusione», avverte Piva, citando le false comunicazioni di assistenza utilizzate per sottrarre credenziali e il ricorso a canali improvvisati, come chat personali e indirizzi email privati, che possono esporre i dati aziendali a nuove minacce.