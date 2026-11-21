La prima ordinanza risale al 1988. Eppure, quei rifiuti sono ancora lì. In mezzo, ci sono quasi quarant’anni di sopralluoghi, progetti, carte bollate e una bonifica rimasta ostaggio dei finanziamenti. Ora, però, qualcosa si muove alla ex cava Piccinelli, una delle ferite ambientali più longeve di Brescia: l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, mette sul tavolo 2,4 milioni di euro per cominciare a rimuovere i materiali pericolosi abbandonati.
Cominciare, appunto. Perché il denaro basta per il primo di quattro lotti sui quali si può agire in questa fase, mentre il capitolo più spinoso, quello dei rifiuti radioattivi contaminati da Cesio 137, resta necessariamente fuori dall’intervento: la competenza e la regia sono in capo alla Prefettura. Per capire bene questa storia, bisogna dividerla in due filoni che, a cascata, hanno altrettanti epiloghi (almeno per ora). La buona notizia riguarda il dossier uno, quello del lotto rifiuti pericolosi: per la prima volta si passa concretamente dalle intenzioni alle risorse. Quella meno buona riguarda invece il dossier numero due ed è la misura della strada ancora da percorrere e da pianificare sul fronte Cesio 137.
L’avvio dell’iter
La proposta di delibera arriverà sul tavolo della Giunta regionale a stretto giro. Lo stanziamento previsto è di 2.438.751,84 euro, destinati al primo lotto della fase A. «Affrontiamo un altro cold case ambientale della nostra provincia - sottolinea l’assessore Maione -. Questa è solo la prima tranche di quattro, ma è fondamentale per mettere in moto il procedimento: una volta concluso il primo lotto, si procederà a recuperare le risorse per quelli successivi. L’obiettivo - spiega - è avviare un percorso capace di intercettare nuovi finanziamenti. Regione Lombardia è inoltre come sempre disponibile a collaborare con il Comune e con la Prefettura per affrontare le altre criticità del sito».
Per capire le dimensioni dell’operazione bisogna guardare la mappa. La ex cava, in via Cerca, si estende per circa 31mila metri quadrati nel Parco delle cave di Buffalora e San Polo. Un’area privata, appartenente alla famiglia Piccinelli, che negli anni è diventata un deposito di rifiuti speciali, rottami e materiali contaminati.
Nel novembre 1988 il Comune di Brescia intimò alla proprietà di intervenire. I controlli successivi, eseguiti dalla Provincia, accertarono però che l’ordinanza era rimasta disattesa e che lo smaltimento abusivo era proseguito. Il risultato è ancora visibile oggi, tra vegetazione e cumuli di scarti.
Primo lotto di quattro
Il piano d’intervento, come si diceva, distingue due aree. La prima, estesa lungo 3.700 metri quadrati, contiene soprattutto terreni misti a fluff, gli scarti della frantumazione dei veicoli, classificati come rifiuti speciali pericolosi.
La rimozione interesserà circa 10mila metri cubi di materiali, anche interrati, con scavi che potrebbero spingersi per un ulteriore metro fino al terreno naturale. Quattro lotti da circa 2.500 metri cubi ciascuno. Il primo, quello coperto dal finanziamento regionale, riguarda solo 900 metri quadrati. Per completarlo serviranno indicativamente due anni, considerando progettazione esecutiva, gara (in capo alla Loggia) e lavori.
Il finanziamento è particolarmente importante anche per un altro fattore: il tempo. Che, in questa storia più che in altre, conta parecchio. Le indagini hanno infatti rilevato che tra i rifiuti e la falda, in condizioni normali, resta una distanza di circa un metro. Significa che durante precipitazioni eccezionali, il livello dell’acqua sotterranea può salire fino a raggiungere parte dei materiali depositati. È uno degli elementi che rendono urgente un intervento atteso da decenni.
Le scorie radioattive
Poi c’è l’altra «ala» del sito Piccinelli. La fase B comprende oltre 27mila metri quadrati, inclusa l’area dell’ex Cagimetal: circa quattromila metri quadrati nei quali si trovano anche mille metri cubi di terreni contaminati (sono seppellite 1.800 tonnellate di scorie radioattive, ma - stando alle ultime analisi eseguite - va sottolineato e ricordato che «la falda non è contaminata») . Una partita separata, affidata alla competenza della Prefettura e soggetta a procedure specifiche.
Nel settembre scorso il Comune ha trasmesso anche all’Isin (l’autorità pubblica per la sicurezza nucleare) gli esiti delle rilevazioni radiometriche effettuate da Arpa nel 2025 e nel 2026. Nell’attesa, i terreni contaminati restano protetti da un doppio telo in pvc e ghiaia. Al momento, però, su questo fronte tutto è ancora immobile.
Del resto, alla Piccinelli per quasi quarant’anni il problema non è mai stato sapere cosa ci fosse sotto terra, ma trovare il modo (e i soldi) per estirparlo. I primi fondi sono arrivati. Per il resto, il conto (economico e ambientale) non solo è ancora aperto, ma è anche in parte ancora da scoprire del tutto.