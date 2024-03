Cesio 137 all’ex Piccinelli, gara in estate. Pressing su Roma per trovare i fondi

Il piano caratterizzazione per le 1.800 tonnellate di scorie radioattive ha incassato il sì dell’Isin

Materiali radioattivi - © www.giornaledibrescia.it

La ex cava sarà analizzata di dieci metri in dieci metri. Indagini, campionamenti e sondaggi saranno eseguiti in 43 punti (quelli che, tecnicamente, si chiamano «maglie»), fino a comporre una «radiografia» completa e, soprattutto, necessaria per mettere in moto la macchina dei cantieri per la messa in sicurezza (si spera) definitiva. Anche perché i rifiuti da maneggiare sono della peggior specie: scorie radioattive. E pure il quantitativo non è certo da sottovalutare: sotterrate in via Cerca, a