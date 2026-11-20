Imparare attraverso l’esperienza, sviluppare le proprie capacità e acquisire una preparazione che apre le porte al lavoro. È la proposta dell’Istruzione e Formazione Professionale in Lombardia, un sistema che si colloca al primo posto in Italia e conta oltre 58mila iscritti: ragazzi che hanno scelto di costruire il proprio futuro attraverso un percorso concreto, qualificato e vicino alle loro aspirazioni.
I percorsi IeFP permettono di assolvere l’obbligo di istruzione e di conseguire una qualifica professionale al termine del triennio o un diploma professionale con il quarto anno. Una scelta che valorizza interessi e attitudini attraverso una formazione nella quale conoscenze, laboratori ed esperienze in azienda si rafforzano reciprocamente. Gli studenti imparano a utilizzare strumenti e tecnologie, affrontare problemi concreti e lavorare insieme, sviluppando autonomia e responsabilità.
Regione Lombardia riconosce nella formazione professionale una componente essenziale del sistema educativo e investe per renderla sempre più qualificata, innovativa e vicina alle aspirazioni dei giovani. Il suo ruolo è sostenere un’offerta capace di accompagnare ogni studente e rispondere alle trasformazioni del lavoro, mantenendo al centro la qualità della preparazione e della relazione educativa.
Dalla tecnologia alle imprese
L’innovazione tecnologica è una delle direttrici di questo impegno. Laboratori aggiornati, strumenti digitali e nuove modalità didattiche aiutano i ragazzi a conoscere le tecnologie che stanno cambiando le professioni.
Anche l’intelligenza artificiale entra in questa prospettiva: Regione Lombardia promuove la preparazione dei docenti e un utilizzo consapevole dei nuovi strumenti, per arricchire l’apprendimento e sviluppare capacità di analisi, giudizio e soluzione dei problemi.
A questa apertura si affianca l’internazionalizzazione. Le esperienze formative all’estero permettono di confrontarsi con altri contesti, rafforzare le competenze linguistiche e acquisire maggiore autonomia. Opportunità che ampliano gli orizzonti dei ragazzi e rendono la loro preparazione più solida.
Il rapporto con le imprese resta poi un punto di forza. La collaborazione con il tessuto produttivo aiuta a costruire percorsi aggiornati e offre agli studenti occasioni per conoscere da vicino il lavoro. Per le aziende, il sistema IeFP rappresenta un riferimento per trovare giovani preparati e contribuire alla formazione delle professionalità di cui hanno bisogno.
Scegliere la IeFP significa dare valore alle proprie capacità e trasformarle in competenze. Con il sostegno di Regione Lombardia, la formazione professionale offre ai ragazzi una strada concreta per crescere, proseguire gli studi e trovare il proprio posto nel mondo del lavoro.
Its Academy, la preparazione che avvicina al lavoro
Scegliere come proseguire gli studi dopo il diploma significa dare una direzione ai propri interessi e trasformarli in un progetto professionale. In Lombardia, gli Its Academy offrono questa opportunità: percorsi di alta specializzazione tecnologica che uniscono preparazione teorica, attività di laboratorio ed esperienza nelle imprese, formando persone qualificate nei settori strategici dell’economia.
Il punto di forza è una formazione costruita in stretto rapporto con il mondo produttivo. Le imprese contribuiscono alla progettazione dei percorsi e alla preparazione degli studenti, favorendo l’acquisizione di competenze aggiornate e spendibili nel lavoro. La didattica coniuga conoscenze e applicazione pratica, permettendo ai giovani di misurarsi con problemi concreti, conoscere i contesti professionali e prepararsi alle trasformazioni tecnologiche e organizzative.
Gli Its rappresentano un ponte tra scuola, formazione e industria, poiché sono in grado di tradurre l’innovazione tecnologica in competenze operative e la domanda di professionalità avanzate in reali opportunità occupazionali per i giovani.
Per Regione Lombardia, gli Its Academy sono una componente essenziale del sistema educativo e una leva strategica per lo sviluppo. Scegliere questi percorsi significa valorizzare il talento dei giovani e sostenere le imprese nella ricerca di professionalità capaci di accompagnarne la crescita. Una scelta che rafforza il collegamento tra formazione e occupazione e contribuisce a ridurre il divario tra le competenze disponibili e quelle richieste dal mercato.
Per l’anno formativo 2026/2027 sono stati approvati 289 percorsi Its, proposti da 27 Fondazioni. Un’offerta che consolida le esperienze sviluppate e apre nuove opportunità di specializzazione. I risultati confermano l’efficacia del modello. Secondo il Monitoraggio nazionale Indire 2026, in Lombardia circa otto diplomati Its su dieci risultano occupati a un anno dal diploma. Tra gli occupati, oltre il 93% svolge un lavoro coerente con il percorso di studi: un indicatore significativo della capacità di mettere in relazione preparazione e sbocchi professionali.
Scegliere un Its Academy significa quindi investire nelle proprie capacità attraverso una formazione qualificata e vicina al lavoro. Per Regione Lombardia, promuovere questa scelta significa costruire le competenze che sostengono l’innovazione, la competitività delle imprese e il futuro del territorio.
Per maggiori informazioni: www.regionelombardia.it