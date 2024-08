Cesio 137 all’ex Piccinelli, in autunno la gara che avvia le indagini a tappeto

Il piano approvato dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare prevede campionamenti ogni 10 metri in 43 punti. Rebus fondi per la bonifica

Un'immagine d'archivio dell'ex Cava Piccinelli - Foto Eden © www.giornaledibrescia.it

I cinque cartelli che sfoggiano il triangolo giallo con il trifoglio nero impresso all’interno (simbolo della radioattività) contraddistinguono il suo stato di salute precario da più di venticinque anni. Ma ad avvertire chi si trova nei paraggi sono anche le scritte che accompagnano il logo: «Zona controllata, irradiazione esterna e contaminazione». Il quartiere è Buffalora: tra via Cerca e via Serenissima (a pochi passi dal Parco delle Cave) c’è quella che nei dossier nazionali è classificata c