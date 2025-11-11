Giornale di Brescia
Qualità della vita

«Brescia non è insicura, ma va ascoltata la paura dei cittadini»

Antonio Borrelli
Il professor Carlo Alberto Romano (Università di Brescia): «I dati dicono che viviamo in uno dei Paesi più sicuri, ma la percezione è un’altra»
In carcere. Rachid Karroua è in cella a Canton Mombello da mercoledì
Il dodicesimo rapporto sulla Qualità della vita, la ricerca promossa dal Giornale di Brescia in collaborazione con Bper Banca, si avvale quest’anno della collaborazione dei due atenei cittadini, ovvero l’Università degli studi di Brescia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Oltre agli interventi del rettore Castelli e del prorettore Taccolini, altri professori hanno commentato, ciascuno per il proprio ambito di studi, uno dei temi principali oggetto della ricerca. Questo l’intervento del pr

