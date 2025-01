Rissa violenta a Brescia: calci, pugni e lame in corso Garibaldi

Calci, pugni e poi sedie e monopattini usati come arma. Tra i feriti uno è stato raggiunto anche dai colpi di un oggetto tagliente, forse un coltello.

Le immagini dell’ennesima rissa tra magrebini sono state pubblicate nel pomeriggio dalla pagine «Brescia che non vorrei» e rilanciando quando accaduto attorno alle 15 in corso Garibaldi in città, all’altezza del civico 24.

Indagini e soccorsi

Non è ancora chiaro chi abbia cominciato e perché, ma le immagini mostrano senza ombra di dubbio la violenza e la brutalità della lite e delle aggressioni. Sul posto sono intervenute poi le squadre del soccorso sanitario e due persone sono state trasferite in ospedale, per fortuna con contusioni lievi.

Sui fatti indagano i Carabinieri, che per ora hanno accertato che la lite è cominciata all’interno di un negozio di ortofrutta e ha coinvolto cittadini egiziani.