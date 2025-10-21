Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

A Brescia e Bergamo aprono i primi sportelli-lavoro in carcere

Barbara Fenotti
Al Pirellino di Brescia firmato il Protocollo regionale per l’inserimento socio-lavorativo delle persone detenute: si punta sulla riabilitazione per promuovere la sicurezza
Loading video...
Sportello lavoro nelle carceri
AA

Offrire ai detenuti un’opportunità di formazione e di lavoro come strumento di legalità e di reinserimento sociale. È questo l’obiettivo del Protocollo regionale di sperimentazione per l’inserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale firmato questa mattina al Pirellino di via Dalmazia a Brescia. L’intesa, promossa da Regione Lombardia insieme al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria, all’ufficio interdistrettuale di Esecuzione penale esterna e a Sviluppo lavoro Italia, prevede l’apertura di sportelli lavoro all’interno degli istituti penitenziari per accompagnare i detenuti in percorsi formativi e occupazionali in sinergia con i Centri per l’Impiego e le reti territoriali.

Dignità e autonomia

«Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso una politica del lavoro realmente inclusiva, capace di offrire opportunità a chi si trova in una condizione di fragilità – ha dichiarato Simona Tironi, assessora regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro –. Il lavoro non è solo un reddito: è dignità, autonomia, libertà».

Tironi ha inoltre ricordato che «il progetto parte da Sviluppo lavoro Italia (l’assessora fa parte del cda ndr): abbiamo individuato quattro regioni, Lombardia, Veneto, Sicilia e Friuli. In particolare a Brescia e a Bergamo apriremo per la prima volta uno sportello lavoro all’interno degli istituti penitenziari. A Brescia lo sportello partirà a fine ottobre. I Centri per l’Impiego della Provincia avranno un ruolo operativo nella gestione. La prima condizione è capire quale leva azionare per fare in modo che gli imprenditori abbraccino questa causa: anche i detenuti fanno parte delle categorie su cui investire insieme a donne, persone disabili e giovani, specialmente i Neet».

La firma del Protocollo al Pirellino - © www.giornaledibrescia.it
La firma del Protocollo al Pirellino - © www.giornaledibrescia.it

Le carceri coinvolte

La sperimentazione coinvolgerà il carcere di Canton Mombello e la casa di reclusione di Verziano, a Brescia, e la Casa circondariale di Bergamo. Gli sportelli garantiranno un accompagnamento personalizzato e saranno supportati da percorsi di formazione specialistica integrata per operatori penitenziari, servizi per il lavoro e reti sociali.

«È già iniziata la mappatura delle competenze lavorative dei nostri detenuti – ha spiegato Maria Milano Franco D’Aragona, provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria - al fine di potenziarle, certificarle e farle incontrare con il mercato del lavoro. È partita anche la formazione degli operatori».

Per Teresa Mazzotta, direttrice dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, «quando si parla di rete territoriale programmata non è scontato arrivare a questi risultati. È stato un percorso faticoso ma con un obiettivo reale: consentire a chi ha seguito un percorso formativo e misure alternative di proseguire il reinserimento all’esterno con il sostegno degli operatori».

Funzione riabilitativa

Soddisfazione anche da parte della presidente della Corte d’Appello di Brescia Giovanna di Rosa: «L'importanza di questo protocollo è molto più grande di quanto possa sembrare. L’idea di formare e avviare al lavoro i detenuti con l'inaugurazione di questi sportelli è un modello che a Milano abbiamo già conosciuto e praticato con successo».

«È un lavoro che va oltre l’obbligo istituzionale – ha aggiunto Monica Cali, presidente del Tribunale di Sorveglianza –. Applichiamo l’articolo 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve avere una funzione riabilitativa. Sicurezza e rieducazione sono complementari: una società è più sicura quando sa accogliere chi ha sbagliato».

L’assessora Tironi ha infine ricordato il ruolo di Regione Lombardia nel coordinamento della sperimentazione, che valorizza esperienze già attive a Milano e Monza Brianza: «Con il contributo delle imprese lombarde possiamo trasformare questa sperimentazione in una buona pratica stabile, capace di restituire fiducia e valore alle persone, rafforzando legalità, lavoro e coesione sociale».

Alla firma del protocollo erano presenti anche Annamaria Savi di Sviluppo Lavoro Italia («Il percorso intrapreso è quello giusto») e Monica Mussetti (Regione Lombardia, Misure per l’occupazione).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
carcereCanton MombelloVerzianolavoroRegione Lombardia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario