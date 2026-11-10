Ghetti: «Castelletti mi ha convinto. L’alleanza con i 5s? Sarei cauto»

Pietro Ghetti ha cominciato a fare politica a sedici anni, quando i partiti avevano ancora sezioni affollate e la militanza non era considerata una stravaganza. Popolare, poi nella Margherita, oggi consigliere comunale del Pd e presidente della commissione Istruzione, Cultura e Politiche giovanili. Lavora nella finanza etica, viene dall’Alta Valtrompia e appartiene a quella generazione cresciuta tra oratori, scout e riunioni di partito. La mediazione, per lui, non è un ripiego ma una cifra politica. Anche quando, per ottenere una risposta, spesso bisogna insistere.
Ghetti, lei è entrato nel Partito popolare a sedici anni. Che cosa cercava nella politica?
Sono cresciuto a Pezzaze, nell’esperienza dello scoutismo e dell’oratorio. Negli anni Novanta vedevo molti miei coetanei perdersi, prendere strade difficili. Alcuni oggi non ci sono più. Volevo provare a migliorare le loro condizioni e allora vedevo nella politica uno strumento per cambiare le cose. Lo penso ancora.
Popolari, Margherita, Pd. Si sente ancora a casa nel partito di Elly Schlein?
Assolutamente sì, il bello del Pd è la sua pluralità. Ci sono stati periodi in cui mi sono trovato in maggioranza e altri in minoranza, ma non per questo ho pensato di andarmene. Non condivido tutte le posizioni della segretaria, ma continuo a sentirmi rappresentato.
Che cosa non condivide, ad esempio?
L’alleanza con il Movimento 5 stelle è una scelta che ho faticato e continuo a faticare ad accettare, anche se per certi versi ne comprendo la necessità.
E che cosa, invece, riconosce a Schlein?
Ha risvegliato il Pd dopo un periodo di difficoltà e ha ridato vitalità a un partito che, dopo la segreteria Zingaretti e il periodo ponte di Letta, ne aveva bisogno.
A Brescia, però, la pluralità sembra diventata una convivenza complicata. La voce contraria di Andrea Curcio su alcune questioni è diventata addirittura un ordine del giorno del gruppo. Il Pd fatica ad accettare il dissenso?
Andrea porta nel dibattito posizioni a volte condivisibili, altre meno. Ma sono riflessioni che servono. Il gruppo consiliare deve essere il luogo in cui le diverse sensibilità si confrontano e cercano una sintesi. Mi auguro che Andrea torni a partecipare attivamente, perché il suo contributo è importante.
Ma se un consigliere, dopo aver discusso, resta contrario, può manifestare pubblicamente il proprio dissenso?
Bisogna prima provare fino in fondo a trovare una mediazione. È successo molte volte che partissimo da posizioni differenti e arrivassimo a una soluzione condivisa. Il Pd è debole quando le sue anime si arroccano sulle proprie posizioni, è forte quando si confrontano. Non dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo. Il gruppo consiliare e la maggioranza si incontrano ogni sette-dieci giorni. Ci sono luoghi e occasioni di confronto, anche molto franco. Può capitare che qualcuno non riesca a incidere su una scelta e decida di manifestare pubblicamente la propria contrarietà. Ma questo non significa che la decisione fosse già stata presa.
Quanto pesa davvero il Pd nelle scelte della Loggia?
Molto. È il principale partito della maggioranza, contribuisce in modo incisivo a dare la linea insieme alla sindaca e alle altre forze politiche. Basta guardare il numero degli assessori, le deleghe e il valore delle persone che esprimiamo in Giunta. Il Pd non è un orpello.
Nel 2028 il centrosinistra avrà governato Brescia per quindici anni consecutivi. Non teme che una maggioranza così longeva perda la capacità di riconoscere i propri errori?
In quindici anni la città è cambiata molto, ma è cambiato anche il centrosinistra. Quello del primo mandato Del Bono non è quello di oggi, c’è stato un ricambio generazionale, sono arrivate persone nuove in Consiglio e in Giunta, con esperienze e sensibilità differenti. Non siamo rimasti fermi.
Nel 2023 lei aveva espresso dubbi sulla candidatura di Laura Castelletti. Perché?
Avrei preferito un sindaco del Partito democratico. Lo dissi allora, votando in modo contrario alla candidatura di Castelletti, e non rinnego quella posizione, è nota. Il partito fece una scelta diversa, puntando su una figura di area civica.
Oggi si è ricreduto?
Sì, sicuramente. Mi sono ricreduto alla luce della gestione amministrativa di questi anni. Questo non significa rinnegare la posizione che avevo allora. Abbiamo fatto una scelta e oggi lavoriamo insieme per portare avanti il mandato e guardare al futuro.
Per lei Castelletti è dunque la candidata naturale del centrosinistra nel 2028?
Il segretario cittadino Roberto Camarata si è già espresso in questo senso. Penso che, se non emergeranno problemi politici da qui alla fine del mandato, sia naturale che possa essere lei a proseguire l’esperienza amministrativa.
E il campo largo? Lei ha appena detto di faticare ad accettare l’alleanza con i Cinquestelle. Vale lo stesso anche a Brescia?
Prima di fare un’alleanza con i Cinquestelle a livello cittadino ci penserei molto bene e sarei cauto.
Perché? Dove sono le distanze maggiori?
Ci sono differenze nel modo di fare politica oltre che su alcune questioni amministrative. Penso al rapporto con le società partecipate, con A2A, ma anche all’ambiente e alla viabilità. Bisognerebbe capire se esiste la disponibilità a trovare una mediazione: non si può dare per scontata un’alleanza senza discutere prima i programmi.
Qual è la promessa che questa maggioranza deve mantenere?
L’avvio dei cantieri del tram. Sappiamo che l’opera non sarà conclusa durante questo mandato, ma vedere partire concretamente i lavori sarebbe il segnale di un cambiamento radicale per la città.
E la holding delle partecipate? Lei è favorevole?
Potrebbe essere uno strumento valido, ma non sono convinto che sia necessariamente la soluzione migliore. Forse una diversa riorganizzazione delle società esistenti permetterebbe di ottenere gli stessi risultati senza creare una nuova struttura. Ci sono studi in corso, bisognerà valutarli. Ai cittadini interessa che i servizi funzionino e che le società siano efficienti.
Brescia è una città ricca, con un terzo settore molto sviluppato. Eppure le disuguaglianze restano profonde: il modello di collaborazione tra pubblico e privato non basta più?
La rete del terzo settore bresciano è tra le migliori a livello nazionale. Penso alle cooperative sociali, agli oratori, alle associazioni sportive, alla Caritas, alla San Vincenzo. Senza queste realtà molte situazioni di marginalità sarebbero ancora più gravi. Un quartiere senza un oratorio, un campo sportivo, un parco animato dalle associazioni sarebbe un quartiere senza vita. Ma naturalmente il terzo settore non può fare tutto.
La casa ne è un esempio. Le richieste di alloggi popolari superano largamente l’offerta. Non servono risposte nuove?
Certamente. Sono stato vicepresidente della Congrega per molti anni e conosco bene i costi dell’housing sociale. Ristrutturare immobili per affittarli a canoni calmierati richiede investimenti elevatissimi, che una fondazione difficilmente riesce a sostenere da sola. Non possiamo pensare che il terzo settore risolva il problema abitativo.
Chi dovrebbe intervenire?
Prima di tutto la Regione e lo Stato: servono investimenti strutturali nell’edilizia residenziale pubblica. Un Comune può fare la propria parte, ma non può sostenere da solo un grande piano per la casa. Bisogna anche considerare gli squilibri territoriali: ci sono zone della provincia che si spopolano e altre in cui si concentra sempre più popolazione, perché ci sono lavoro e servizi. Io vengo dall’Alta Valtrompia: gli autobus sono sostanzialmente quelli che prendevo trent’anni fa.
Se potesse realizzare un progetto che oggi manca alla città, quale sceglierebbe?
Mi piacerebbe sperimentare forme di housing sociale condiviso, dove possano vivere insieme anziani, famiglie, bambini, persone con disabilità o in difficoltà. Esperienze che costruiscano relazioni e solidarietà quotidiana. È un progetto complesso, anche per i vincoli amministrativi, ma sarebbe un sogno riuscire a realizzarlo.
Lei presiede anche la commissione Politiche giovanili. Come descrive le proteste delle ultime settimane?
Prima di tutto come una grande partecipazione pacifica. A Brescia, nelle manifestazioni di ottobre, c’erano migliaia di ragazzi. Gli episodi violenti hanno coinvolto poche decine di persone. Non possiamo raccontare un’intera generazione attraverso quei comportamenti. La stragrande maggioranza dei giovani è scesa in piazza per esprimere istanze reali.
Quali?
Il carovita, le difficoltà delle famiglie, il diritto allo studio. E poi c’è la questione delle seconde generazioni: ragazzi che vengono considerati stranieri qui, mentre nei Paesi d’origine delle loro famiglie sono considerati italiani. Vogliono sentirsi pienamente parte della nostra società. Sono una risorsa, non un problema.
Che cosa pensa del termine «maranza», ormai entrato anche nel linguaggio politico?
Non mi piace. Categorizzare i ragazzi non aiuta a comprenderli. Gli adolescenti possono esprimere il proprio disagio anche in modi fastidiosi, ma il compito della società non è considerarli dei paria. Dobbiamo ascoltarli e aiutarli a trasformare le loro energie in qualcosa di positivo. Continuare a raccontarli soltanto attraverso la paura non porta da nessuna parte.
Eppure molti di quei ragazzi non riconoscono nei partiti uno strumento per cambiare le cose. Lei a sedici anni vi entrò. Perché oggi dovrebbero farlo?
Per partecipare davvero alle decisioni. Non dobbiamo dire a un giovane: vieni, ti ascoltiamo, come fosse un panda allo zoo, poi lo salutiamo e gli ricordiamo di votarci. Dobbiamo dirgli: vieni, lavoriamo insieme, porta anche le idee che mi danno fastidio. La politica serve a confrontare interessi e sensibilità differenti per cercare una sintesi.
Ma i partiti qualche responsabilità nell’allontanamento dei giovani ce l’avranno. O no?
Certamente. Se non ci sono giovani è anche un fallimento della politica. Però è cambiata la società. Io sono cresciuto in una famiglia in cui l’impegno collettivo era naturale, che fosse in parrocchia, in un’associazione o in Comune. Poi sono arrivati gli anni del berlusconismo, dell’individualismo, dell’idea che ciascuno debba pensare soprattutto a se stesso. Questo ha inciso anche sul modo in cui le nuove generazioni guardano alla partecipazione».
Non rischia di attribuire alle famiglie una responsabilità che appartiene anche ai partiti?
I partiti devono tenere le porte aperte e dare spazio a chi vuole impegnarsi. Non utilizzare i giovani come figurine da esibire. Ma serve anche la disponibilità a fare politica ogni giorno, nei quartieri, nei paesi, nelle sezioni. È una dimensione che si è molto indebolita.
Lei invita i ragazzi a partecipare. Ma quelli che hanno manifestato a Brescia li avete cercati?
Mi capita spesso di incontrare giovani, anche attraverso le attività nelle scuole e sulla memoria della Resistenza. I gruppi spontanei non hanno sempre referenti con cui confrontarsi. Credo comunque sia opportuno incontrarli e ascoltare le loro istanze, che non sono le uniche presenti in città, ma meritano attenzione. Il confronto deve esserci.
Lei viene dal cattolicesimo democratico. Una parte dell’elettorato cattolico oggi guarda alla destra, soprattutto sui temi della famiglia, della sicurezza e dell’immigrazione. È la destra ad aver conquistato quei mondi o il centrosinistra ad aver smesso di parlarci?
Il cattolicesimo democratico non è l’unico modo di declinare la fede nell’impegno politico. Sturzo fondò il Partito Popolare, non il Partito Cattolico, proprio perché persone della stessa religione possono avere visioni politiche differenti. Non so se la destra abbia conquistato il voto cattolico, ma certamente utilizza alcuni valori come slogan.
Per esempio?
La famiglia. È più importante proclamarne la difesa oppure realizzare politiche che la sostengano concretamente? Penso ai nidi, ai servizi educativi, al sostegno ai genitori che lavorano. Sono queste le scelte che aiutano davvero le famiglie.
E come si conciliano i richiami alla tradizione cristiana con le politiche contro l’immigrazione?
Per me non si conciliano. Il cristianesimo è accoglienza, non costruzione di muri. Le destre, non soltanto in Italia, richiamano spesso i valori religiosi per contrapporre un’identità a un presunto nemico. Ma questa non è la mia idea di cattolicesimo.
Sta dicendo che la destra usa strumentalmente la religione?
Sì e penso a chi sventola rosari durante i comizi. La fede è una dimensione personale, che si vive, non uno slogan elettorale. Il cattolicesimo democratico, invece, nasce dal dialogo anche con chi non condivide la stessa fede. È una delle ragioni per cui mi riconosco nel Pd: ci sono persone religiose e persone laiche, con sensibilità diverse, e lavoriamo insieme.
Anche sulla sicurezza la destra ha conquistato una parte del dibattito. Qual è la sua risposta?
Ne parlavo recentemente con don Fabio Corazzina. La sicurezza più grande nasce dalla costruzione di comunità, dai legami sociali, dalla capacità di offrire speranza alle persone. Non dalla creazione di nuove paure.
Lei lavora nella finanza etica. A Brescia, dove il peso economico di alcuni soggetti è rilevante, esiste il rischio che chi ha più denaro abbia anche più voce nelle decisioni pubbliche?
Sicuramente. Ed è proprio per questo che esistono le istituzioni: per limitare questi squilibri. Se la ricchezza si concentra nelle mani di sempre meno persone, la politica deve intervenire per favorire una distribuzione più equa. L’economia non può essere separata dall’etica.
Lei ha lasciato un altro lavoro per entrare in Banca Etica. Perché?
Per coerenza. Avevo la possibilità di scegliere un lavoro che rispecchiasse maggiormente i miei principi e l’ho fatto. Non tutti possono permetterselo, ne sono consapevole. Ma per me era importante che la mia attività professionale producesse anche una ricaduta positiva sulla società, non soltanto uno stipendio.
Di che cosa va più orgoglioso in questi anni in Loggia?
Delle politiche per l’infanzia. Aumentare i posti nei nidi, garantire il doposcuola, offrire attività educative durante l’estate significa sostenere le famiglie, ma anche ridurre le disuguaglianze. Un bambino che può frequentare corsi privati, fare sport o viaggiare ha opportunità che altri non hanno. Il Comune deve intervenire proprio lì. E poi c’è il tema del lavoro femminile: senza servizi, spesso è la donna a dover rinunciare alla propria occupazione. La parità si costruisce anche così.
La cultura, invece, è spesso terreno di scontro. L’opposizione contesta la gestione di Brescia Musei: cosa risponde?
Fatico a comprendere alcune critiche. I dati sulle presenze vengono comunicati e mostrano una crescita. Le mostre dedicate a Giacomo Ceruti e al Rinascimento bresciano hanno avuto un riconoscimento importante sul piano storico e artistico. E considero molto positiva la gratuità dei musei per i residenti. Vorrei che un cittadino potesse entrare in museo come entra in biblioteca, magari mentre passeggia in centro. Deve sentire che quelle opere gli appartengono.
Nel Pd bresciano c’è una nuova generazione pronta a guidare il partito e, un domani, la città?
Assolutamente sì, ci sono persone giovani, già competenti, che hanno dimostrato di saper amministrare. Basta guardare gli assessori del Pd in Giunta e i banchi del Consiglio comunale. Il ricambio non avviene tutto insieme, è un processo continuo. E credo che questa nuova classe dirigente sia già presente.
Lei si ricandiderà in Loggia nel 2028?
Mi piacerebbe continuare, se il partito lo vorrà. Sono a disposizione.
Aspira a un ruolo diverso?
La dimensione sociale è quella che mi interessa maggiormente, quella in cui credo si possa incidere di più sulla vita delle persone in difficoltà. Mi piacerebbe dedicarmi a questo ambito. Poi bisogna anche saper accettare i percorsi che si aprono.
Un riferimento politico che l’ha segnata?
A livello bresciano, Mino Martinazzoli: ero un ragazzino e ricordo il suo studio pieno di fumo, la disponibilità ad ascoltarci, a prendere sul serio le nostre idee, era una persona di grande profondità. Sul piano ideale, Giorgio La Pira. E poi i giovani delle Fiamme Verdi, ragazzi che in condizioni drammatiche pensavano già alla democrazia, all’Europa, al futuro.
Fuori dalla politica che cosa le piace fare?
Camminare in montagna, soprattutto. Mi piace molto l’arte, visitare chiese e conoscere opere. Con mia moglie abbiamo fatto tanti viaggi di questo tipo, anche insieme a storici dell’arte. Loro cercavano le opere nelle chiese, io spesso cercavo la trattoria. Mi piace anche la musica, soprattutto le canzoni degli anni Sessanta e la musica pop. Quando faccio i lavori di casa, lo ammetto, accendo la radio e mi diverto a cantare.