Una sede storica, quella elegante dalle forme razionali di via Einaudi, in città, su cui si interviene radicalmente - con un investimento di 4 milioni di euro - per renderla più sicura e sostenibile è quasi lo specchio della ragion d’essere della Camera di Commercio, secondo il suo presidente, Roberto Saccone: uno strumento per rendere «antisismico», attraverso il sostegno all’innovazione, il sistema economico e imprenditoriale bresciano, mentre infuriano le scosse delle tensioni geopolitiche e le sfide dei mercati globali. Ma la fine dei lavori diventa anche l’occasione per aprire le porte non solo a chi fa impresa, ma a tutta la comunità dei bresciani.
Presidente, la Camera di commercio è un’istituzione che molti cittadini conoscono poco. Come ne spiegherebbe ruolo e funzione?
«È un ente pubblico che, oltre ad alcuni compiti amministrativi, si occupa di promozione del territorio e gestisce risorse che vengono dai diritti camerali che qualsiasi impresa intenda costituirsi e operare per legge deve versare. A Brescia rappresentano cifre importanti, perché il territorio vanta un Registro imprese che ne conta circa 118mila. Al netto delle spese di gestione, ci sono dai 13 ai 15 milioni l’anno da mettere a disposizione del territorio per la sua promozione. Somme impegnate per sostegni diretti attraverso bandi oppure in progetti di sistema, in accordo con le associazioni di categoria di tutti gli ambiti economici, dall’industria all’agricoltura, passando per artigianato, turismo e commercio. Quelle stesse realtà che esprimono la governance di Camera di commercio e conoscono i bisogni del tessuto economico locale. Con questi investimenti si creano le condizioni attraverso le quali le imprese possono trovare risposta ai loro bisogni. E rispondere a questi significa favorire lo sviluppo dell’intero territorio, a vantaggio di tutta la comunità. Specie in una provincia come la nostra, dove tolti anziani e bambini, c’è un’impresa ogni otto abitanti.
Vi accingete a un open day per raccontare chi siete, iniziativa che trae spunto dalla riqualificazione antisismica della vostra sede appena conclusa: ci si coglie un duplice segnale di fiducia nel futuro.
Proprio così, c’è un nesso tra la ristrutturazione della sede e quello che vogliamo dire. La sede è un po’ la metafora dei valori camerali che vogliamo comunicare a tutta la cittadinanza, mossi da una consapevolezza che ci è attestata anche da più ricerche, la più recente di Pagnoncelli dei giorni scorsi: le istituzioni in cui gli italiani ripongono più fiducia sono quelle che avvertono come più vicine. Ma per costruire fiducia bisogna anzitutto conoscersi. Per venire alla sede, la nostra è stata progettata quasi 60 anni fa dall’architetto bresciano Bruno Fedrigolli, che ha fatto un progetto d’eccellenza, nello stile con cui opera Camera di commercio. Poi per 57 anni questa sede è stata manutenuta.
Altro valore che ci portiamo dietro: la cura. Le cose non basta farle bene, poi bisogna saperle cambiare, aggiornarle alle situazioni. Siamo arrivati ad oggi, quando vuoi per l’età, vuoi per la zona fortemente sismica, la spinta al cambiamento ci ha indotto ad attingere a un bilancio camerale fortunatamente solido per trovare le risorse per una ristrutturazione che garantisse a questo patrimonio innanzitutto di stare in piedi nel momento in cui succedesse qualcosa (ci lavorano 130 persone ogni giorno). Ma anche, ora che sta per divenire immobile storico, di preservarne il valore, guardando al futuro. Mi piace citare Leonardo da Vinci: «La bramosa voglia del mondo che verrà» è cifra del nostro entusiasmo.
In quest’ottica di futuro si inseriscono diverse progettualità, su tutte il Brescia Innovation district (Bind).
La manifattura è tra gli asset fondamentali del nostro territorio, ma meccanica, siderurgia e metallurgia sono sotto attacco. Ci confrontiamo con sistemi economici come la Cina, che sta diventando un concorrente veramente in grado di attaccare tutti i settori. Quello cui stiamo assistendo oggi nell’auto è paradigmatico, io nel mio settore (climatizzazione, ndr) lo vedevo già 30 anni fa, ma nel frattempo quel competitor ha acquisito enormi competenze tecnologiche. La reazione non può che derivare dall’innovazione, che intendo a 360 gradi: intelligenza artificiale, physical AI, robotica, tutti quegli ambiti dove si può fare efficienza organizzativa e di processo per chi si occupa di impianti o componentistica. Tanto più per le imprese che fanno un prodotto finito destinato al pubblico: entrare nella competizione globale con prodotti uguali a quelli dei grandi competitor oggi vuol dire doversi confrontare sul prezzo e uscirne perdenti.
Il diversificare l’offerta da un punto di vista della caratterizzazione del prodotto, innovandolo con creatività, ma anche metodo, è fondamentale. Questa è la ragione per cui abbiamo dato subito disponibilità a essere, complice la natura dell’ente, cabina di regia del Bind (istituito assieme a Comune, UniBs, Confindustria Brescia, Confapi e Unicatt), quella cerniera fra il mondo della ricerca universitaria e della formazione, da un lato, e il mondo delle imprese dall’altro, attraverso l’ascolto costante delle associazioni di categoria.
L’innovazione è un ambito su cui il Bresciano può esprimere molto di più. Un dato su tutti: oggi contiamo 192 startup innovative, poco per un territorio come il nostro. E in quest’ottica, sapere che c’è qualcuno che ti porta le opportunità sotto casa, ti può dare una mano quando non hai tutti gli elementi per innovare - competenze in primis - è una bella risorsa e motivo di rassicurazione. Specie davanti a una consapevolezza: l’abbassamento dei prezzi e la conseguente erosione dei margini con cui il manifatturiero sta reagendo a competizione e situazione geopolitica non può reggere per tanto: l’innovazione e quindi il Bind sposano una logica non solo di necessità, ma addirittura di sopravvivenza.
Presenterete venerdì anche uno studio dedicato al segmento Net-Zero. Che fotografia ne esce del Bresciano?
Ho commissionato questo studio, molto complicato in assenza di indicatori univoci, al Centro Tagliacarne di Unioncamere all’atto del mio insediamento, sette anni fa, per capire in un segmento da 600 miliardi - quello delle tecnologie pulite che l’Europa si prefigge entro il 2030 di garantire con capacità produttiva interna per il 40% - come si posiziona Brescia. In sintesi, nella filiera si collocano 1.374 imprese, le più producendo componenti o impianti, solo 200 da «padrone della tecnologia». Questo ci dice che siamo svelti e bravi a inserirci nelle filiere, ma dall’altro che fatichiamo a cambiare pelle. Un dato che deve farci ragionare.
Innovati i prodotti, bisogna farli viaggiare. Specie all’estero. Quale futuro per l’aeroporto di Montichiari, su cui tanto si è spesa da anni lontani la Camera di commercio?
Abbiamo rinunciato ormai all’ipotesi che possa diventare un aeroporto passeggeri, perché non ci sono le condizioni per convincere un soggetto privato a fare un investimento in uno scalo tra due limitrofi già a regime. Però abbiamo sempre molto insistito e collaborato affinché si investisse sul D’Annunzio per farlo diventare un hub cargo importante a livello europeo, non solo a breve raggio. Ora è scalo cargo strategico nel piano nazionale. L’inaugurazione del nuovo magazzino per la logistica e l’arrivo di Amazon come cliente, assieme al piano di investimenti di Save e all’attenzione di Regione, ci fanno essere ottimisti sul fatto che dopo anni di passi fatti a velocità troppo modeste ci sia una accelerazione effettiva.
A proposito di voli, che cosa rappresenta il turismo per l’ente camerale?
Io dico che oggi è la terza gamba dell’economia bresciana. E non a caso metà delle risorse destinate annualmente alla promozione del territorio (5 milioni) sono affidate a Visit Brescia (società in house di Cdc, nel novero delle 17 partecipate dell’ente, ndr), che da qualche anno si spende molto in fiere e eventi per tour operator.
L’anno scorso è partito un progetto per proporla alle varie destinazioni locali quale soggetto capace di coordinare, non solo la promozione e la comunicazione, ma anche la strategia territoriale, per un volano che sia a vantaggio di tutti.
Come le piacerebbe che divenisse la Camera di commercio del futuro?
Io credo che dovrebbe svolgere il ruolo che ha sempre svolto in una connessione sempre più stretta e feconda con le altre componenti del tessuto economico e sociale, con una particolare attenzione al modo dell’università e della ricerca, non soltanto a beneficio delle imprese, garantendo un forte coinvolgimento delle nuove generazioni. Quelle che ci piacerebbe scoprissero il valore di fare impresa anche grazie all’impegno della Camera di Commercio.