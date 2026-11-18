«Spazi d’incontro». È il titolo scelto per la due giorni a porte aperte con cui la Camera di Commercio presenta i «consolidati» ambienti della sede di via Einaudi, ma al contempo accoglie i bresciani affinché l’ente possa essere scoperto da tutti.
Open day s articolati su due pomeriggi, concepiti per parlare a due platee differenti. La prima quella dei cosiddetti «stakeholder», in agenda in via Einaudi dalle 14 di venerdì 20: istituzioni e interpreti del sistema economico e sociale in dialogo, ai quali offrire anche spunti sullo stato del sistema economico. Tra le proposte, accanto alla presentazione dell’intervento antisismico, la ricerca sul «Sentiment della collettività e sul ruolo delle imprese nel miglioramento energetico del patrimonio storico», da parte di Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola.
Sguardo poi allo studio sulla transizione Net-Zero, che fotografa il sistema bresciano nel contesto europeo delle nuove tecnologie. A presentare l’articolata indagine Marco Pini del Centro Studi Tagliacarne di UnionCamere. E di innovazione, ricerca si parlerà anche con la prof. Maria Chiara Carrozza, presidente della Fondazione Bind. Quindi ancora i temi del turismo e della sostenibilità.
Porte aperte a tutti i cittadini invece sabato 21 novembre dalle 14: nella Sala Scacchi al pian terreno un’area espositiva specchio di 5 aree tematiche su cui si articola l’attività dell’ente. Per l’innovazione, ecco la proposta di robotica e robot umanoidi con La Casa degli umanoidi. Per la voce «Sostenibilità: transizione e competitività» ci sarà un’auto elettrica di A2A a evocare la mobilità sostenibile, accanto alle esperienze di altre imprese del territorio, premiate al Galà della Sostenibilità. Per «Giovani e imprese» postazioni e incontri dedicati a studenti, orientamento e lavoro; la content creator Fabiana Andreani proporrà un corner dedicato alla revisione dei curricula.
Spazio poi al territorio con spaccati delle filiere produttive bresciane, dalla materia prima al prodotto. Infine, in vetrina, la stessa Cdc e le sue attività col corner camerale.