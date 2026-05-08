Camera di Commercio: 14 milioni per la promozione delle imprese

Una dote di oltre 14 milioni di euro è stata messa a disposizione dalla Camera di commercio di Brescia per il supporto economico alle pmi bresciane. Il Consiglio della Cdc ha approvato il bilancio d’esercizio per l’anno 2025, che registra come risultato economico un saldo positivo di 328.362 euro, con un notevole impegno finanziario registrato sul fronte della promozione economica delle imprese e del territorio, mediante interventi per più di 14 milioni .

Gran parte delle risorse viene infatti destinata alle imprese e al sostegno dell’economia locale ed è stata così ripartita: 3,7 mln per la promozione del territorio , 2,4 mln all’ innovazione , 1,7 mln all’internazionalizzazione delle imprese, 3,8 mln per il sostegno al credito e 1,5 mln alla formazione professionale. Va segnalato che, tramite i bandi camerali, sono stati erogati 4,48 mln, dei quali hanno beneficiato 1.305 imprese bresciane, con un importo medio a impresa di 3.431 euro.

Le parole di Saccone

«In un contesto economico segnato da una crescente complessità e, soprattutto, dall’instabilità a livello internazionale - commenta il presidente Roberto Saccone - il bilancio di esercizio 2025 conferma il forte impegno della Camera di commercio nel sostenere le imprese bresciane, destinando risorse significative al rafforzamento della loro competitività».

Sul versante della promozione del territorio, il contributo camerale ha sostenuto progetti mirati a valorizzarne l’immagine, rafforzarne l’attrattività e a stimolare lo sviluppo turistico, importante motore di crescita economica. «Di rilievo - aggiunge - anche l’apporto fornito a SpA Immobiliare Fiera di Brescia, con l’aumento del capitale per 1,4 milioni, finalizzato alla realizzazione di importanti opere di riqualificazione e di efficientamento del padiglione fieristico, consolidando il rilancio commerciale dell’infrastruttura di Pro Brixia».

Gli interventi

Il rapporto tra importo medio versato dalle imprese per il diritto annuale, pari a 112,9 euro, e valore medio per impresa per interventi promozionali ed investimenti, pari ad 145,4 euro, conferma la tendenza dell’ente camerale a restituire alle imprese, in termini di azioni di promozione, quanto incassato come tributo annuo.

Per quanto afferisce alle entrate, si evidenziano quella derivante dal diritto annuale di 13,4 mln e i diritti di segreteria pari a 7,6 mln. Riguardo alle spese di funzionamento si registrano costi per circa 1,6 mln; quelli per il personale ammontano a 6,5 mln. La Cciaa Brescia ha infine versato, nel 2025, per imposte e tasse oltre 0,6 mln, mentre al sistema camerale nazionale e regionale sono stati erogati altri 1,3 mln. «Il risultato - conclude il segretario generale, Massimo Ziletti - è frutto del costante impegno nella gestione organizzativa e nel contenimento dei costi di struttura e di funzionamento. Va ricordato, nel 2025, l’avvio del cantiere per il consolidamento antisismico dell’edificio della sede, con un impegno finanziario di 4,4 mln, il cui termine è previsto dopo l’estate di quest’anno».

Contestualmente al bilancio di esercizio è stato presentato quello di sostenibilità, giunto alla terza edizione, con il quale si rappresenta il grado di allineamento delle strategie dell’ente con le aspettative dei propri stakeholder.