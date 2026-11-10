Turismo, il Bresciano al 51esimo posto in Europa per pernottamenti

La provincia di Brescia è al 51simo posto in Europa per numero di pernottamenti. E al decimo in Italia. È quanto emerge dall’elaborazione di Confesercenti dei dati Eurostat 2025 su 1.249 aree statistiche: lo scorso anno le notti trascorse in alberghi, strutture per soggiorni brevi e campeggi in provincia di Brescia sono state 12.510.952, in aumento del 13% rispetto al 2024. Nello stesso periodo nell’Unione europea i pernottamenti sono stati circa 3,1 miliardi (+4% sul 2024).
I poli del lusso
Il Bresciano si piazza anche al nono posto tra i 17 poli italiani del lusso alberghiero individuati dall’indice Elite di Demoskopika. Nel 2025 le presenze negli hotel a cinque stelle e cinque stelle lusso sono state 342.014: con questi numeri, in Lombardia la nostra provincia è seconda dopo Milano, che registra 955.193 presenze, il 6,4% del mercato nazionale, con un’incidenza del 7,1% sulle notti in albergo.
Il comparto del lusso rappresenta il 5,9% delle notti in albergo nel Bresciano, sopra la media italiana del 5,16%. In cima alla graduatoria nazionale di questo tipo di settore c’è Roma, con 2.934.768 presenze, seguita da Bolzano, Venezia, Firenze e Milano. Brescia precede città come Genova, Messina, Palermo, Aosta e Como. I 17 poli concentrano 11.783.067 pernottamenti, il 79,2% del totale nazionale di fascia alta.
Per Brescia «è un riconoscimento importante della qualità e della competitività» della nostra offerta alberghiera – dice Luca Andriani, presidente di Assohotel Confesercenti Lombardia Orientale – Brescia non è una realtà semplicemente “emergente” nel turismo di lusso. È già dentro la fascia ristretta delle destinazioni italiane che hanno raggiunto una massa critica nel segmento 5 stelle. Il tema ora è capire come trasformare questo posizionamento in una vera leadership territoriale».
Confesercenti
«Brescia – commenta la presidente di Confesercenti Lombardia Orientale, Barbara Quaresmini – è un’area che, per volume complessivo dei pernottamenti e per presenza nel segmento di alta gamma, può confrontarsi direttamente con importanti destinazioni europee».
La provincia, aggiunge, «è già un polo del lusso secondo Demoskopika ed è già nella fascia alta della geografia turistica europea per numero di pernottamenti. Ora dobbiamo trasformare insieme a tutti gli operatori, alle associazioni, alle Dmo, a Camera di Commercio ed a Visit Brescia questi numeri in una strategia. La provincia non deve più limitarsi a contare le notti: deve governare il valore che quelle notti producono».