Lympha, come funziona l’amore in cucina: lei fa il ragù e lui lo scompone

È il ristorante di Soiano aperto da Stefano Gelmi e Roberta Milani, i protagonisti della nuova puntata di «Colazione con lo chef». Si sono conosciuti all’Osteria (stellata) della Brughiera e ora danno forma alla loro passione per il vegetale in un ex monastero