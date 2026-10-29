Numerica Sales Academy: da allievi a protagonisti del proprio futuro

«All’inizio sembrava tutto un alfabeto sconosciuto» afferma Stefano, nel team Numerica da un anno. «Poi è successa una cosa», continua. «Grazie all’affiancamento con il mio responsabile ho capito come funziona davvero l’attività. Mi aspettavo di trovare solo un lavoro. Invece ho trovato un ambiente in cui tutti hanno interesse a far crescere chi arriva, e questo, più di qualsiasi slogan, è il motivo per cui consiglio di partecipare alla Sales Academy».
«Ricordo ancora il primo giorno, quando ci dissero: “Qui si vendono emozioni”. Da quel momento è nata in me una grande curiosità e voglia di mettermi in gioco» racconta Gian Maria, che lo scorso anno ha partecipato alla Numerica Sales Academy, il percorso formativo promosso e organizzato da Numerica, pensato per formare nuovi talenti e futuri professionisti delle vendite.
Anche Luca conferma quanto l’esperienza sia stata utile per aprire nuove prospettive: «La pratica e l’affiancamento sul campo sono fondamentali per capire davvero come funziona questo lavoro. È un’opportunità per mettersi alla prova e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo».
L’edizione 2026
L’edizione di quest’anno si terrà dal 16 al 25 novembre, dalle 9 alle 13, nella sede del Giornale di Brescia (via Solferino 22).
Oltre 20 ore di formazione gratuita dedicata ai giovani che vogliono mettersi in gioco per costruire il proprio futuro professionale. Da quest’anno il percorso prevede anche esercitazioni pratiche e simulazioni di vendita per entrare nel vivo del ruolo. E in più i ragazzi selezionati avranno la possibilità di accedere ad una sessione di coaching personalizzato con i formatori.
A guidare i partecipanti saranno due formatori di esperienza: Silvia Cusmai di Incitement Italy e Fabio Rocca di Efferre & Partners.
Nuovi partner e più opportunità di inserimento
La Sales Academy intende offrire strumenti concreti per l’ingresso nel mondo del lavoro. Nella nuova edizione importanti aziende come Saef, Generali Brescia Castello e Piramis Group si uniscono a Numerica offrendo a giovani motivati l’opportunità di intraprendere un percorso di affiancamento e di inserimento in azienda, mettendo in pratica le competenze acquisite durante la formazione.
Al progetto collabora inoltre Confcommercio Brescia, a supporto dei giovani interessati all’autoimprenditorialità e all’avvio dell’attività.
Iscriviti gratuitamente
Se sei interessato a partecipare visita la pagina dedicata, scrivi a segreteria@numerica.com o chiama lo 030.3740228.