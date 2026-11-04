Il Natale di Giustacchini diventa una fiaba

C'è un momento, nella notte di Natale, in cui ogni bambino vorrebbe poter sbirciare attraverso una serratura e scoprire quali sorprese lo attendono sotto l'albero. È proprio da questa curiosità, fatta di attesa e immaginazione, che nasce «Il miglior Natale di sempre», la campagna con cui Office Store Giustacchini si prepara ad accompagnare il pubblico verso le festività. Al centro della comunicazione ci sarà l'immagine di un bambino che spia attraverso una serratura i regali sotto l'albero. Un invito rivolto soprattutto agli adulti: ritrovare, almeno per qualche istante, lo stupore con cui si aspettavano le feste quando erano piccoli.
Il filo conduttore è quello dello Schiaccianoci, la celebre fiaba che da generazioni accompagna l'immaginario natalizio. Un mondo popolato da personaggi fantastici, giocattoli e atmosfere incantate, reinterpretato per dare vita a un'esperienza che comincia ben prima di entrare in negozio.
Un Natale da vivere, tra scenografie e solidarietà
La campagna trova la sua espressione più concreta all'interno dei punti vendita. Per il 2026 Giustacchini ha scelto di investire in allestimenti immersivi ancora più articolati rispetto agli anni precedenti, costruendo ambientazioni capaci di richiamare il mondo dello Schiaccianoci e di accompagnare i visitatori attraverso diversi livelli di racconto.
L'obiettivo non è soltanto esporre decorazioni e idee regalo, ma trasformare la visita in un'esperienza. Un percorso nel quale gli oggetti, le scenografie e i richiami alla fiaba contribuiscono a ricreare quell'atmosfera che rende il Natale un periodo diverso da tutti gli altri.
L'inaugurazione ufficiale è in programma il 5 novembre, con una serata che affiancherà alla presentazione del Natale 2026 anche un'iniziativa benefica. Il punto vendita ospiterà infatti un appuntamento dedicato al burraco, il cui ricavato sarà devoluto in parte a Caritas Brescia.
Una scelta che aggiunge al progetto un significato particolare: aprire le festività con un momento di condivisione e solidarietà, coinvolgendo la comunità in un'iniziativa che va oltre la dimensione commerciale.
La creatività non si compra soltanto: si impara
Accanto alle scenografie e alle proposte per la casa, il Natale di Giustacchini continuerà a vivere attraverso gli appuntamenti organizzati nei negozi. Perché uno degli aspetti sui quali l'azienda punta da tempo è proprio il rapporto tra vendita e creatività.
«Giustacchini è il luogo dove la creatività è di casa» è il principio che accompagna questa filosofia: non limitarsi a proporre materiali e decorazioni, ma mostrare anche come utilizzarli, suggerendo tecniche, abbinamenti e soluzioni che ciascuno può poi riprodurre nella propria abitazione. A novembre e dicembre, nei punti vendita, sono previsti corsi e laboratori dedicati alle decorazioni natalizie. Saranno le addette specializzate del reparto decoro a vestire i panni delle insegnanti e a condividere consigli pratici, piccoli accorgimenti e trucchi, accompagnando i partecipanti nella realizzazione delle proprie creazioni. I materiali necessari vengono messi a disposizione durante i corsi e, in diverse occasioni, è previsto anche un buono sconto per acquistare ulteriori elementi decorativi.
Un modo per avvicinare alla manualità anche chi non ha particolare esperienza, ma desidera preparare qualcosa di personale per la propria casa o per un regalo.
Il piacere di tornare bambini
Dalla campagna pubblicitaria alle ambientazioni nei negozi, fino agli incontri dedicati alla creatività, tutte le iniziative seguono dunque un'unica idea: recuperare il lato più spontaneo del Natale, quello in cui una decorazione preparata con le proprie mani può avere lo stesso valore di un regalo atteso a lungo.
È il senso di un progetto che mette insieme immaginazione, tradizione e partecipazione, cercando di trasformare un appuntamento commerciale in un'occasione da condividere.
E forse è proprio questa la suggestione più riuscita dello Schiaccianoci scelto da Giustacchini: ricordare che per lasciarsi sorprendere dal Natale non serve necessariamente essere bambini. A volte basta tornare a guardarlo con i loro occhi.
Il calendario completo dei corsi e degli appuntamenti natalizi sarà consultabile attraverso i canali ufficiali di Office Store Giustacchini.