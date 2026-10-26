Gambero Rosso: Gipponi e Léveillé al vertice nella Guida delle novità

Presentata oggi, durante i festeggiamenti per i 40 anni della rivista, la pubblicazione dedicata ai ristoranti. Dina ha il punteggio più alto e Tre Forchette come il Miramonti L’Altro. Tre Gamberi all’Osteria della Villetta e alla Madia. Due Bottiglie ad Ananke e La Dispensa