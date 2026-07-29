Riparte la trattativa dell’acqua: a Brescia scorte idriche dimezzate

L’acqua dell’estate lombarda ormai non cade quasi più dal cielo. Si negozia. Prima di arrivare nei campi della Bassa, passa da una sala riunioni. Ogni settimana tecnici di Regione, Arpa, consorzi irrigui, produttori idroelettrici e Autorità di bacino si riuniscono per decidere a tavolino quanta farne scendere dalle montagne, quanta trattenerne negli invasi e quanta lasciarne nei fiumi. È una scena che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata straordinaria: oggi è diventata ordinaria. Le decisioni prese in quella stanza hanno conseguenze che si vedono decine di chilometri più a valle: un’apertura anticipata di una diga significa qualche giorno di irrigazione in più per il mais; un rilascio rinviato permette di conservare riserve se agosto dovesse rivelarsi ancora più secco. Ogni scelta produce un beneficio e un costo: per qualcuno è acqua, per qualcun altro è energia. Per i fiumi è semplicemente la differenza tra continuare a scorrere oppure no.
Come funziona
L’ultimo aggiornamento del Tavolo regionale racconta una situazione che continua a peggiorare. Nel giro di sole due settimane il deficit delle riserve idriche lombarde è passato dal 43,4 al 50,8% rispetto alla media storica. Restano circa 798 milioni di metri cubi d’acqua, ma il dato che preoccupa non è soltanto quanta ne rimane: è la velocità con cui quelle riserve si stanno consumando.
La spiegazione non sta soltanto nelle temperature elevate, ma anche nel modo in cui è cambiato il ciclo dell’acqua. Come? Per decenni la Lombardia ha vissuto di una rendita costruita durante l’inverno, una sorta di «banca dell’acqua»: la neve cadeva sulle Alpi, si accumulava per mesi e, sciogliendosi lentamente, alimentava laghi, fiumi e canali quando l’estate ne aveva più bisogno. Era un sistema quasi invisibile, ma straordinariamente efficiente.
Oggi quel deposito si riempie meno e si svuota più in fretta. Così l’acqua che arriva in pianura non è più soltanto quella che cade dal cielo: è più che altro quella che si decide di liberare dalle montagne. È per questo che gli invasi idroelettrici stanno cambiando mestiere. Continuano a produrre energia, ma sono diventati anche il grande serbatoio di sicurezza della Lombardia. Nei giorni in cui non piove, sono loro a sostenere laghi, fiumi e canali irrigui.
Quest’anno quei rilasci hanno consentito di soddisfare tra il 65 e il 70% del fabbisogno irriguo, evitando che la scarsità di precipitazioni si trasformasse subito in una crisi per l’agricoltura. È un meccanismo che funziona. Ma funziona solo finché dentro gli invasi resta abbastanza acqua da poter essere rilasciata.
In sostanza, il nostro territorio sta vivendo dell’acqua messa da parte, come una famiglia che, finito lo stipendio, comincia a pagare le bollette attingendo ai risparmi: il problema è che i risparmi servono proprio a superare i periodi difficili e, quando ogni estate diventa un periodo difficile, il salvadanaio smette di essere un’assicurazione e diventa il modo ordinario di arrivare a fine mese. È proprio qui che comincia la partita più delicata. Perché ogni volta che una diga viene aperta si compra tempo. E il tempo, in estate, è diventato la risorsa più preziosa.
Il negoziato
Il prezzo di quel tempo si vede soprattutto nel Bresciano, dove l’acqua è un’infrastruttura che riannoda agricoltura, energia, turismo e ambiente. Basta spostarne una parte perché tutto il resto si riequilibri. O si sbilanci. I bacini dell’Oglio e del Chiese, in questo momento, sono tra quelli che pagano il conto più salato, con un deficit delle riserve rispettivamente del 50,3 e del 59,4% rispetto alla media storica.
È di fronte a questo affresco che entra in gioco la politica: mentre il livello dei laghi finisce nelle fotografie e quello dei fiumi nei bollettini, la partita decisiva si gioca dietro le paratoie delle dighe alpine. Di solito quegli invasi hanno un compito preciso: trasformare l’acqua in elettricità. Oggi ne svolgono un secondo, altrettanto strategico: sono diventati il «cuscinetto climatico» della pianura.
Per questo la Regione ha chiesto ad A2A, Enel ed Edison di rinviare una parte della produzione e prolungare fino al 7 agosto i rilasci straordinari dagli invasi dei bacini dell’Adda e dell’Oglio. Più di 33 milioni di metri cubi d’acqua continueranno così a raggiungere laghi, fiumi e canali irrigui, mentre sul Garda proseguiranno i rilasci dal lago d’Idro già concordati. Tutti sono alle prese con grafici, previsioni e telefonate, perché il cielo può cambiare idea in poche ore. E il piano, con lui.
Insomma, l’acqua è ormai stabilmente una variabile politica: ogni settimana qualcuno deve scegliere a chi destinare una risorsa che non basta più per tutti contemporaneamente. E no, non è una scelta semplice: trattenere acqua negli invasi significa avere una garanzia se la siccità dovesse prolungarsi. Rilasciarla permette di salvare raccolti che non possono aspettare settembre. Mantenere i livelli dei laghi tutela ecosistemi e turismo. Ridurli consente di alimentare i canali irrigui.
Ogni decisione sposta l’equilibrio da una parte all’altra. Ecco perché, forse, l’immagine più significativa di quest’estate 2026 non è un lago con la riva nuda, scoperta, ma quella stanza dove, ogni settimana, ci si barcamena per decidere come far bastare la stessa acqua a esigenze che continuano a crescere. È lì, molto prima che nei campi o nei laghi, che oggi comincia il viaggio dell’acqua lombarda.