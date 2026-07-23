Troppe alghe, lago a secco: fermata dei battelli sospesa a Clusane d’Iseo

La fermata dei battelli di linea della Navigazione Lago d’Iseo, al pontile di Clusane, è sospesa a causa del basso livello idrometrico del lago. Così comunica la società di trasporto che aggiunge «fino a nuova comunicazione».
Alcune imbarcazioni del porto della frazione sono ferme e non possono uscire per via delle alghe. Il basso lago risulta bloccato per la condizione del livello che si attesta su -1,8 centimetri sullo zero idrometrico, con il 20% del suo riempimento, un afflusso di 38,9 metri cubi d’acqua al secondo e un deflusso di 39.1 metri cubi.
La situazione incide sul distacco delle alghe. I battelli spazzino della Manutenzione e Promozione Laghi sono al lavoro per liberare porti e rive e le tonnellate prelevate sono state oltre 400 solo a giugno; si attendono i dati di luglio che è stato peggiore in quanto siccità.
L’Autorità di Bacino ha attivato la comunicazione «Situazione alghe sul Sebino»: «Raccolte oltre 400 tonnellate di macrofite acquatiche nel basso Sebino, a causa delle elevate temperature e della proliferazione di specie infestanti. L’ente, con i soggetti competenti, sta monitorando costantemente la situazione e programmando interventi mirati di sfalcio e raccolta, per garantire la sicurezza della navigazione, la fruizione turistica del lago e la tutela dell’ecosistema lacustre».