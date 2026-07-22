Lago di Garda, deflusso ridotto per salvare le riserve d’acqua

Crisi idrica sul Garda: ulteriore riduzione del deflusso per salvaguardare le riserve d’acqua. Nella giornata di ieri il rilascio dallo sbarramento regolatore di Salionze è stato ridotto a 48 metri cubi al secondo. Si tratta della quarta riduzione in poco più di una settimana: da 75 a 70 mc/s il 13 luglio, da 70 a 65 il 17 luglio, da 65 a 59 il 20 luglio e, ieri, l’ennesima regolazione.
Il provvedimento è stato deciso «grazie alla sensibilità e alla concertazione con gli utilizzatori di valle, gli agricoltori, e Aipo - ha comunicato ai sindaci del bacino il segretario della Comunità del Garda, Pierlucio Ceresa - in piena sintonia per conseguire il maggior risparmio possibile della preziosa risorsa idrica gardesana».
Ieri il lago di Garda si attestava a 81,5 centimetri sopra lo zero idrometrico, con un livello di riempimento del 62,1%. «Non c’è alcun allarme - commenta il segretario della Comunità del Garda, Pierlucio Ceresa - ma una certa preoccupazione è inevitabile, visto che l’estate è ancora lunga e sono previste nuove ondate di caldo intenso e condizioni di siccità. In ogni caso dobbiamo guardare con fiducia ai prossimi mesi, visto che il lago di Garda mantiene un livello di riempimento superiore al 60%, mentre gli altri laghi prealpini faticano ad arrivare al 20% della loro capacità».
Per la precisione, ieri il lago d’Iseo registrava un livello di riempimento del 20%, quello di Como del 13,5% e il Maggiore del 12,4%. Tra i grandi laghi prealpini, il Garda è dunque quello che, al momento, sta soffrendo in modo minore gli effetti della crisi idrica.