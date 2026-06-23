Prelievi e assistenza: aperta la nuova Casa di comunità a Verolanuova

Finiti i lavori i primi di giugno, la Casa di Comunità di Verolanuova è già attiva nella nuova sede di via Grimani. La struttura si trova nello stabile dell’ex Pretura ed ex Giudice di pace, che il Comune di Verolanuova ha candidato come luogo ideale per l’hub territoriale, ristrutturato poi da Asst del Garda grazie ai fondi del Pnrr.
I servizi già attivi sono quelli dei prelievi, della guardia medica, delle infermiere di famiglia e dell’assistenza domiciliare integrata. In seguito arriveranno anche i medici specialisti: cardiologo, diabetologo e ginecologi.
Un ventaglio di servizi
«La gente è entusiasta della nuova struttura – ha detto il sindaco Stefano Dotti – e questo servizio sarà davvero importante per il territorio in quanto si pone come via intermedia tra medico di base e struttura ospedaliera, che fornirà servizio a un bacino utenza per 50mila abitanti. Con questa realtà aggiungiamo un ulteriore e importante servizio per Verolanuova. Un’altra struttura importante che è un valore aggiunto che va ad implementare il livello di qualità della vita della popolazione e i servizi del nostro territorio».
Negli ultimi cinque anni, grazie anche a contributi ottenuti pari a 20 milioni di euro a fondo perduto, sono stati svolti diversi interventi a Verolanuova: dalla ristrutturazione delle scuole in paese e nelle frazioni al rifacimento del campo sportivo in sintetico a Cadignano, dalla ristrutturazione di Palazzo Gambara alla nuova palestra per il Mazzolari, co-finanziata, fino agli interventi su altri edifici per rimetterli a nuovo e migliorarne l’efficienza.
Patrimonio pubblico
«Interventi importanti – ha concluso il sindaco Dotti – svolti con contributi altrettanto importanti che il Comune ha ottenuto in questi anni e che hanno permesso di coprire i costi dei lavori svolti al 90%, mentre la rimanenza è arrivata dai fondi propri dell’amministrazione senza fare mutui.
Questi interventi hanno portato ad un incremento del valore del patrimonio comunale passato da 13,8 milioni di euro nel 2004 a 50,8 milioni nel 2025. Un risultato importante unito all’ordine, alla pulizia, alla bellezza e ai servizi moderni che permettono a Verolanuova di avere una qualità della vita alta. Grazie quindi al lavoro, alla tenacia, alla determinazione degli amministratori, dei tanti volontari che hanno collaborato con noi e dei cittadini».