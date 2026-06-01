«Verolanuova, il tessuto sociale è forte e radicato»

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

Con i suoi 8.180 abitanti Verolanuova è un cuore pulsante di servizi per la persona, istruzione, associazionismo, lavoro, cultura, sport e inclusione che rendono il paese vivo e attivo.

«Verolanuova – dice il sindaco Stefano Dotti – offre a chi ci abita servizi e opportunità a partire dalle scuole, presenti sul territorio con ogni ordine e grado. C’è il nido Morelli in ristrutturazione e dovrebbe esser pronto tra settembre e dicembre. Ci sono le tre materne: la paritaria Boschetti e le due statali, una a Verolanuova (Capitanio) e l’altra (Gallo) a Cadignano, che comprende anche un micronido e la scuola secondaria. Le superiori sono l’ ITC Mazzolari con i diversi indirizzi e il Cfp Zanardelli, facilmente raggiungibili grazie anche alla presenza della stazione dei treni».

Servizi

Attenzione alla sanità con l’ultimazione in corso della Casa di Comunità che diventerà un importante ponte di collegamento tra medici di base e strutture ospedaliere per un bacino di utenza di 50mila abitanti. «Di strutture ne abbiamo tante – continua Dotti – molte siamo riusciti a recuperarle e riconvertirle anche in centro al paese. Un lavoro fatto grazie ai fondi del Pnrr che abbiamo preso negli ultimi cinque anni che ammontano a 18-20 milioni di euro. La Casa di riposo sta andando avanti con la sua completa ristrutturazione grazie al contributo del 110. L’ultimo contributo ottenuto, di 1.500.000 euro, ci permetterà di realizzare la pista ciclabile tra Verolanuova e Pontevico».

Il sindaco Stefano Dotti

Bene dal punto di vista produttivo, perché afferma Dotti: «Verolanuova è nota per essere un paese industrializzato. Negli ultimi anni sono giunte nuove aziende nelle aree dismesse e recuperate. Tra di loro Valsir, Idroponica, Chilometro Verde e Gruppo Esperia. Quattro realtà, tre delle quali le abbiamo cercate, che hanno accettato perché, come detto da loro, è stata determinante la celerità, le risposte certe e l’efficienza trovate nell’Amministrazione sempre propositiva verso il mondo imprenditoriale».

Verolanuova è attenta anche all’inclusione sociale. Lo testimonia il Centro del sorriso, diventato il Cortile di via Grimani con i nuovi fondi Pnrr: «Grazie a una cooperativa e personale qualificato si accompagneranno ragazzi con disabilità in un percorso all’autonomia costruito in base alle loro qualità, per gestirsi da soli, con gli altri e nell’organizzare i tempi. Un progetto arrivato con Ambito9, di cui è presidente il nostro assessore Bragadina, che si pone come servizio importante per il territorio. Oggi sono 10 coloro che lo usano, ma i posti sono 20. L’attenzione alla disabilità è da sempre presente da parte nostra e continuerà ad esserci».

Sicurezza

Per il futuro il primo cittadino vorrebbe sviluppare più edilizia residenziale per i giovani intenzionati a comprare una casa, perché Verolanuova ha una qualità di vita buona, c’è lavoro, è un paese ordinato pulito e per questo, oltre al lavoro costante dell’Amministrazione, il sindaco afferma: «La nostra forza è avere un tessuto sociale identitario forte. Molti abitanti, grazie alla tante associazioni presenti sul territorio, vivono il paese, ma lo fa anche il singolo. I cittadini sono parte attiva della vita della comunità e questo fa la differenza. Avere abitanti partecipi è segno di cura della cosa pubblica, di un senso di appartenenza forte, che si riversa sul paese, sul suo ordine, qualità e sicurezza».