Verolanuova: alla scoperta di tesori inaspettati

Sarà una «Verolanuova inaspettata» quella protagonista del ricco calendario di appuntamenti a cadenza mensile che permetteranno di scoprire Verolanuova dal punto di vista storico, artistico, insolito e spirituale.

A organizzare le visite guidate e gli itinerari la Parrocchia di San Lorenzo Martire di Verolanuova, con il patrocinio del Comune. «È un percorso di continuità con il cammino iniziato in precedenza con il restauro del Tiepolo e del Celesti - ha commentato il parroco don Mario Bonomi -: intende mantenere vivo l’impegno dei volontari che hanno dato vita ad ogni momento e la conoscenza del territorio. Ogni incontro sarà l’occasione per la scoperta e riscoperta dei tesori architettonici, culturali di Verolanuova, per valorizzare la cultura condividendo un messaggio e contenuti che vanno dalla storia, all’arte e anche alla fede, visto che si parlerà di Santi e delle storie bibliche. Tutti elementi che arricchiscono l’animo umano».

Programma

Ecco in dettaglio gli appuntamenti mensili da dicembre a maggio dei quali verranno man mano dati anche gli orari. Domenica 1 dicembre «Non solo Tiepolo e Celesti» per un viaggio nei capolavori nella Basilica tra Cinquecento e Settecento (primo turno alle 14.45, secondo turno 16.15, contributo 5 euro, che andranno poi alla parrocchia. Prenotazioni al 338.2668622). Domenica 2 febbraio «Infiniti dettagli» dedicato al rinnovamento decorativo della Basilica di San Lorenzo. Domenica 9 marzo un viaggio narrato in «Due capolavori di sovrana bellezza» con le tele di Giovan Battista Tiepolo nella basilica. Domenica 13 aprile «Una chiesa da ri-scoprire» con visita alla Disciplina di Santa Croce e i «Santi, cardinali, conti e popolani» grazie alla voci dell’Archivio parrocchiale. Domenica 11 maggio sarà proposto l’itinerario «Due secoli di curiosità» con miracoli, litigi e tanto altro nella Verolanuova tra Seicento e Settecento. Domenica 1 giugno l’evento «A porte aperte» con un viaggio nella storia della comunità.

«La nostra amministrazione - ha commentato Maria Angela Nervi, assessore alla Cultura del Comune - ha accolto la meritevole iniziativa promossa dalla Parrocchia di Verolanuova, e per rendere l’esperienza ancora più immersiva nella storia del nostro territorio, abbiamo deciso di inserire la possibilità di svolgere, nelle stesse giornate del calendario proposto dalla Parrocchia, anche la visita guidata a Palazzo Gambara, sede del nostro Comune. Non servirà la prenotazione, basterà presentarsi all’ingresso alle 14.30, per il primo turno, o alle 16.30 per il secondo».

Contatti

Per maggiori informazioni contattare il 338.2668622, www.tiepoloverolanuova.it o le pagine di Facebook (Tiepolo Verolanuova) e Instagram (tiepoloverolanuova).