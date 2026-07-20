«Impara l’inglese in un mese», cinque volumi in edicola con il GdB

Tra la spiaggia, una passeggiata e un po’ di relax, c’è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. Quest’estate migliora il tuo inglese con «Impara l’inglese in un mese» di Matteo Salvo (Editore Il Sole 24 Ore), il metodo che torna in una nuova edizione, ampliata e aggiornata, pensata per chi vuole acquisire le basi della lingua in modo più rapido e intuitivo.
La collana è composta da cinque guide, in edicola ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto con il Giornale di Brescia (prima uscita, 23 luglio; seconda uscita, 30 luglio; terza uscita, 6 agosto; quarta uscita, 13 agosto; quinta uscita, 20 agosto).
Ogni volume sarà acquistabile a 1 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
Contenuto
I volumi propongono 1.100 parole nuove da portare in vacanza, attraverso esercizi, esempi e illustrazioni utili a memorizzare vocaboli di base, insieme alle principali regole grammaticali, alle coniugazioni e ai verbi irregolari.
Un percorso graduale pensato per studenti, professionisti e per chiunque voglia imparare o migliorareil proprio inglese in modo pratico e coinvolgente.
Chi è MatteoSalvo
Nato a Genova nel 1976 ed è laureato in Ingegneria meccanica presso l’Università di Genova. Dal 2000 insegna tecniche di memoria e metodologie di studio sia in Italia sia all’estero, in inglese e in spagnolo. Ha fondato e dirige a Torino la scuola mindperformance, specializzata in strategie di apprendimento efficace, miglioramento e sviluppo delle risorse umane. È master practitioner in Programmazione Neurolinguistica ed è stato il primo STLI in Europa (Senior ThinkBuzan Licensed Instructor), istruttore certificato da Tony Buzan per insegnare le Mappe Mentali. Nel 2013 è stato il primo italiano al mondo a conseguire il titolo di International Master of Memory ai Campionati mondiali di Memoria. Il 16 dicembre 2013 è entrato nel Guinness dei Primati per aver memorizzato in apnea un mazzo di 52 carte da gioco. È appassionato di sport di resistenza: è arrivato nono tra gli italiani all’Ironman di Embrun nel triathlon, 55° all’Ironbike e ha partecipato a diverse ultramaratone in montagna, tra cui il celebre Tor Des Geants. Con Gribaudo ha pubblicato Impara l’inglese in un mese, Il segreto di una memoria prodigiosa, il corso di inglese Memo English, corredato di DVD, Studiare è un gioco da ragazzi, Metti il turbo alla tua mente con le mappe mentali.