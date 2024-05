La sanità bresciana si riorganizza ed esce dagli ospedali

Prende forma la rete delle case di comunità, che nel rispetto di quanto previsto dal Pnrr dovranno essere completate entro il 2026: saranno quattro in città. Il presidente dell’Ordine dei medici Gozio: «Vanno riempite di contenuti»

4 ' di lettura

Nel centro di Chiari è attiva la casa di comunità - © www.giornaledibrescia.it

Concentrare le «acuzie» negli ospedali e offrire sul territorio risposte ai bisogni sanitari e socio-sanitari di una popolazione che vede aumentare le proprie cronicità. In linea con questo principio e nel rispetto del Dm 77/2022 la sanità si sta riorganizzando anche nel Bresciano con l’intento di intercettare le necessità dei cittadini, favorire la presa in carico (e l’aderenza terapeutica) e, tra le altre cose, ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso (che in Italia sono 4 milioni su 18