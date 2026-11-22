Quante parole latine utilizziamo ogni giorno senza rendercene conto? E quanti modi di dire che sembrano moderni hanno in realtà origini antichissime?
Sono queste alcune delle curiosità al centro di «Latino 2.0. Parole, aforismi, locuzioni, modi di dire latini per tutti sempre a portata di tasca», il libro di Gian Domenico Mazzocato, pubblicato da Editoriale Programma, in edicola con il Giornale di Brescia da martedì 24 novembre a 7,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
La trama
Il latino è davvero una lingua morta? Secondo l'autore, la sua eredità è ancora presente nella vita quotidiana, non soltanto nelle lingue neolatine, ma anche in numerosi ambiti, dal diritto alle scienze naturali. Il volume raccoglie parole, proverbi, aforismi e locuzioni che continuano a far parte del nostro modo di parlare.
Organizzato come un piccolo abbecedario in ordine alfabetico, il libro spiega il significato e l'utilizzo di espressioni come «carpe diem», «ad hoc», «alea iacta est» e «in vino veritas», accompagnandole con riferimenti storici, letterari e curiosità. Non mancano termini di uso comune come «media», «sponsor», «agenda» e «curriculum vitae», che testimoniano quanto il latino sia ancora vicino al nostro linguaggio.
Con «Latino 2.0», Gian Domenico Mazzocato propone un approccio accessibile e ironico alla lingua latina, tra ricordi scolastici, espressioni spesso fraintese e parole che utilizziamo senza conoscerne l'origine. Un volume tascabile di 152 pagine, pensato per chi vuole riscoprire il latino e riconoscerne la presenza nelle conversazioni di tutti i giorni.