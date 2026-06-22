Renaissance Fusion, la startup che porta la fusione nucleare in Italia

L’obiettivo dell’azienda francese, che ha aperto una filiale fuori Pisa, è sviluppare un reattore sfruttando la tecnologia stellarator. Cammarano: «Stiamo progettando anche superconduttori ad alta temperatura». Obiettivo primo prototipo tra il 2035 e il 2040