Gozzi: «Siderurgie bresciane pronte a ospitare i mini reattori nucleari»

«Siamo pronti a ospitare gli Smr (i piccoli reattori nucleari, ndr), impianti da 200 megawatt ideali per distretti industriali. Per esempio a Brescia, nelle nostre aziende siderurgiche, che sono grandi c’è tanto spazio». Lo ha affermato il vicepresidente di Confindustria, Antonio Gozzi, che ha la delega per autonomia strategica europea, piano Mattei e politiche per la competitività nei rapporti con le istituzioni europee, a margine dell’assemblea di Confindustria.