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Gozzi: «Siderurgie bresciane pronte a ospitare i mini reattori nucleari»

Secondo il vicepresidente di Confindustria gli industriali bresciani potrebbero formare anche un consorzio
Un reattore nucleare tedesco
Un reattore nucleare tedesco

«Siamo pronti a ospitare gli Smr (i piccoli reattori nucleari, ndr), impianti da 200 megawatt ideali per distretti industriali. Per esempio a Brescia, nelle nostre aziende siderurgiche, che sono grandi c’è tanto spazio». Lo ha affermato il vicepresidente di Confindustria, Antonio Gozzi, che ha la delega per autonomia strategica europea, piano Mattei e politiche per la competitività nei rapporti con le istituzioni europee, a margine dell’assemblea di Confindustria.

Il consorzio dei siderurgici

«I siderurgici bresciani farebbero anche un consorzio», aggiunge, spiegando che così soddisferebbero la loro esigenza di base di energia continua. «Il resto lo compriamo verde con energy release o dalla rete e raggiungiamo il sogno di essere la prima nazione del mondo e fare acciaio totalmente green».

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Antonio Gozzienergia nucleareSmr
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