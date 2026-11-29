Accanto a Lady Hope, al drago di Ciruelo Cabral, al supereroe col labirinto del Duomo sul petto, Sandokan di Don Maitz, Lu e il gorilla con il robot di Phil Hale potremmo mettere anche Manicomix tra i valorosi della locandina della sessantesima edizione di Lucca comics and games. L’azienda, ma dovremmo dire le aziende dato che c’è una distributrice e il retail, dei bresciani Lorenzo Moretti e Massimo Cuter è stata una dei protagonisti: non era, infatti, presente solo il negozio a metà strada tra piazza Napoleone e piazza Duomo, ma a ben guardare era un po’ dappertutto: «Quest’anno abbiamo raggiunto il record di stand» dicono.
Le fiere e l’organizzazione
Il modello operativo si articola lungo due direttrici principali: «Direttamente con la nostra società che fa giochi in scatola che era presente nel Padiglione Carducci e la distribuzione che quest’anno era nel Padiglione Napoleone, oppure forniamo un servizio alle realtà che vogliono essere presenti a Lucca - o in qualsiasi altra fiera -, ma preferiscono investire in un service. Principalmente questo viene fatto o da realtà molto grandi e strutturate partner da anni del nostro gruppo, come Funko, oppure da fornitori internazionali che si affacciano sul mercato italiano e ci scelgono anche come distributori esclusivi»» spiega Cuter.
I numeri movimentati da un grande evento fieristico sono imponenti: «Eravamo oltre 120 persone al lavoro – sottolinea Moretti –. Per noi è una macchina organizzativa che parte già a marzo: in primavera definiamo i primi accordi con i partner commerciali, poi pianifichiamo gli spazi con l’ente fiera e in estate avviamo la selezione del personale perché soltanto una quota dei nostri collaboratori è assunta stabilmente in azienda, mentre il resto opera proprio per quei cinque-sette giorni della manifestazione». Riprende Cuter: «Avremmo bisogno di strumenti contrattuali più flessibili e agili rispetto a quelli attuali; per ogni fiera ci troviamo infatti a dover attivare un centinaio di contratti a tempo determinato per un arco temporale limitatissimo».
Il fenomeno del collezionismo
Nel corso degli anni le grandi rassegne dedicate a manga, animazione e giochi sono letteralmente esplose, trasformandosi profondamente: da appuntamento di nicchia sono diventate un fenomeno mainstream, al cui interno il collezionismo si è conquistato uno spazio e una visibilità inediti.
Ne è esempio la recente «bolla» legata a una carta promozionale di Pikachu distribuita gratuitamente a tutti i possessori del biglietto d’ingresso e rivenduta sulle piattaforme online già durante i giorni della fiera a circa trenta euro (pur restando disponibile gratuitamente nei negozi specializzati che ospitano il gioco organizzato, anche nel nostro capoluogo), così come le edizioni variant – ossia con copertina alternativa rispetto a quella regolare – di testate storiche come Dylan Dog, Topolino o The fragrant flower blooms with dignity.
«Il collezionismo è diventato un mercato di massa – osserva Moretti –: il segmento trainante è quello delle carte collezionabili, con Magic e Pokémon in testa, affiancati da One Piece e Yu-Gi-Oh!. C’è poi tutto il filone legato a oggettistica, merchandising ed edizioni esclusive: il prodotto diventa appetibile perché soggetto a quella che nel gergo del settore viene definita scarsity, ovvero una tiratura inferiore rispetto alla domanda reale. È un mercato che vive quotidianamente anche nei negozi fisici: quando esce una nuova espansione di Pokémon, per fare un esempio, troviamo la coda fuori dalle fumetterie già due ore prima dell’apertura».
Aggiunge Cuter: «In questo stesso solco si inserisce la recente operazione promozionale di Magic in collaborazione con una nota catena di fast food: hanno realizzato un portamazzo con cento bustine protettive distribuito esclusivamente in Italia. I locali sono stati presi d’assalto, le scorte si sono esaurite all'istante e nei primi giorni il prodotto veniva rivenduto su eBay a 200 euro, prima di assestarsi attorno ai 50 euro. È un caso emblematico. Credo che con i social network e il perfezionamento degli algoritmi che ti propongono costantemente ciò che rispecchia i tuoi gusti, il bene raro del quale sviluppi "un desiderio che non sapevi nemmeno di avere" alimenti una corsa all'acquisto mentre l’offerta resta rigida».
Viene dunque da chiedersi che cosa sia oggi il collezionismo: se prevalga ancora la passione pura o la logica dell’investimento finanziario. Moretti risponde di getto: «Il collezionismo è sempre esistito, diciamo che quello che ha portato i numeri a crescere è che quando da passione di nicchia diventa mainstream, e considerata "ragionevole", è più facile attrarre più persone. Una parte è sicuramente attratta da un vantaggio economico per il futuro, ma è anche la "scusa" per potermi comprare qualcosa che desidero, ma che non mi sarei mai permesso se non pensassi che ho impegnato capitale in qualcosa che potrà mantenere quel valore se non aumentarlo nel futuro».
E Cuter aggiunge: «Mi sono accorto che qualcosa stava cambiando quando nei canali finanziari che seguo hanno cominciato a comparire le carte Pokemon come investimenti finanziari alla stregua di Bitcoin a gente che di carte non sa nulla, ma ha solo bisogno di avere un ritorno più alto di quello della banca». E aggiunge: «Parlo da collezionista, non bisogna dimenticare che il collezionista prova piacere dal sapere che il suo prodotto vale tanti soldi, e questo anche se non ha intenzione di venderlo. Vende spesso solo se ha delle esigenze impreviste».
Tra acquisti e investimenti
Ma come si orienta chi acquista? Come distinguere ciò che conviene comprare da ciò che è meglio lasciare sul banco? «Personalmente preferisco reinvestire nelle mie aziende perché lo ritengo l'impiego migliore - confida Cuter -, ma se dovessi allocare capitali altrove punterei sulle carte di Magic, il mercato che conosco più a fondo, con l’obiettivo di rivenderle».
Il consiglio condiviso da entrambi è netto: «Bisogna acquistare esclusivamente ciò che si conosce bene: non esiste modo più rapido per farsi male che entrare in un mercato complesso senza padroneggiarne le dinamiche. Le regole che determinano perché una carta valga cinque centesimi oppure 50mila euro non sono affatto intuitive, e occorre saperla intercettare prima che raggiunga quotazioni elevate. Molti parlano di "bolla", termine che ritengo improprio perché i prezzi non sono gonfiati artificialmente ma sostenuti da una platea sempre più ampia; ciò non toglie che in alcuni scenari le quotazioni possano scendere. Lo abbiamo visto con Dylan Dog: un ottimo affare sarebbe stato acquistare l'albo celebrativo uscito un paio di mesi fa, passato da 500 euro al primo giorno a 700 dopo poche ore, fino a stabilizzarsi oggi oltre quota mille».
Aggiunge Cuter: «Un Charizard della prima edizione di Pokémon, che oggi quota attorno ai 5mila euro, a mio avviso resta un investimento solido perché rappresenta la carta più iconica in assoluto e difficilmente varrà meno di 100mila euro in futuro».
Quando però si chiede loro come mantenere la lucidità per individuare i pezzi vincenti, entrambi scuotono il capo: non esiste una formula matematica. Occorre valutare tiratura, reperibilità effettiva, rilevanza artistica delle illustrazioni o impatto nel gioco competitivo, ma «resta comunque una forte componente di scommessa e azzardo».
La conoscenza profonda del prodotto rimane dunque il vero discrimine. I due imprenditori, nati rispettivamente nel 1978 e nel 1975, si conoscono fin da ragazzi – il loro primo incontro avvenne in una storica fumetteria del capoluogo –: hanno iniziato leggendo manga e nel 1993 hanno cominciato a giocare a Magic. E questo ha fatto la differenza e la loro fortuna perché hanno saputo entrare in un mercato allora poco presidiato e capire che quella passione potesse interessare. Quella collezione personalissima è stata la base per aprire la loro attività, ma mai da ragazzini avrebbero immaginato di fare della propria passione un’attività. «Questo - dicono - è stato un investimento produttivo: noi siamo stati grandi collezionisti fino al 2004 poi abbiamo aperto la nostra azienda senza una lira mettendoci dentro le nostre collezioni che abbiamo venduto ai nostri clienti e con quei soldi è nata Manicomix. Oggi abbiamo 150 dipendenti e non posso stabilire il valore di quegli oggetti esattamente, ma hanno portato valore».
La cronaca e il nodo sicurezza
Impossibile infine non aprire una parentesi di cronaca legata ai furti e alle rapine che sempre più spesso colpiscono questo settore: «Lo osserviamo purtroppo da oltre un anno – avvertono i due imprenditori –: esistono vere e proprie "gioiellerie" di carte prive di qualsiasi protezione reale, un po' come aprire un negozio di orologi di lusso senza vetrine antisfondamento né sistemi d'allarme. La criminalità ha fiutato un comparto in cui quasi nessuno è ancora attrezzato per gestire valori così elevati».
Come spiegare altrimenti che un giovane lasci in automobile un raccoglitore contenente carte da migliaia di euro? «In fiera un nostro conoscente girava tranquillamente con una carta di Magic da almeno 400mila euro custodita nel portapass appeso al collo», racconta Cuter. E Moretti aggiunge: «Un ragazzo può ritrovarsi ad accumulare nel tempo, semplicemente giocando, collezioni importanti dal valore di 25mila euro senza rendersi conto della portata economica di ciò che possiede: per lui restano soltanto carte da gioco. È una criticità destinata a riproporsi anche nei prossimi anni, perché una volta che il valore di questi oggetti diventa noto all'esterno non si torna più indietro».
ConcludeCuter: «L’unico modo per garantire una reale sicurezza è fare in modo che il costo per violare le protezioni superi il valore del bene custodito. Oggi accade esattamente l’opposto: i sistemi di difesa sono spesso rudimentali ed economicissimi, mentre il valore delle collezioni è altissimo».