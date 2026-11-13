Collezionista bresciano: «Ci hanno rubato carte Pokémon per 80mila euro»

Antonio Castaldo ha 21 anni ed è già uno dei giovani volti conosciuti nel mondo del collezionismo di carte Pokémon. Frequenta fiere ed eventi in tutto il Nord Italia, da Milano a Venezia e Torino. Ma questa volta, al termine di una manifestazione alla fiera di Montichiari, è tornato a casa con una brutta sorpresa: qualcuno aveva spaccato il vetro della sua auto e rubato due valigette contenenti carte rare, sue e di un amico. Il valore complessivo del bottino, secondo le stime di mercato, è di 80mila euro.
Antonio, che cosa è successo?
«Ci trovavamo fuori dalla fiera di Montichiari (al Gardacon, ndr) dove principalmente si scambiano e collezionano figurine di tutti i generi. Noi eravamo lì per le carte Pokémon. Alla fine della manifestazione avevamo parcheggiato la macchina davanti all’uscita. Ci siamo assentati per due minuti, giusto il tempo di salutare alcuni amici. Quando siamo tornati abbiamo trovato il vetro spaccato. A me e al mio amico hanno rubato le due valigette nelle quali custodivamo le carte gradate, cioè carte certificate e di valore».
Parliamo di un bottino da 80mila euro. Come si arriva a questa cifra?
«Al mio amico hanno rubato carte per un valore di circa 50mila euro, a me per 30mila. Si tratta del valore di mercato, non di quanto abbiamo speso per acquistarle. Noi spesso le compriamo a meno, attraverso scambi con altri collezionisti».
Ma che mercato c’è dietro le carte Pokémon?
«Pokémon è il franchise più redditizio al mondo. Negli ultimi anni c’è stato un picco incredibile. Si sono incontrate due generazioni: quella cresciuta con queste carte, che oggi ha la possibilità economica di acquistare anche esemplari molto costosi, e quella più giovane. La nostalgia ha avuto un ruolo importante. Inoltre le carte sono state viste anche nelle mani di personaggi famosi, calciatori e cantanti. C’è stato un grande lavoro di branding e questo ha contribuito a trasformare il fenomeno in un mercato globale».
Dove si comprano e si vendono queste carte?
«Su piattaforme come eBay, ma anche attraverso case d’asta specializzate in carte collezionabili e oggetti da collezione. Oppure direttamente alle fiere e agli eventi dedicati, dove ci si incontra, si scambia e si compra».
Avete il sospetto che qualcuno vi abbia seguito?
«Sì, lo temiamo. Un amico mi ha consigliato di controllare bene la macchina e infatti, oltre al vetro rotto, abbiamo notato anche un segno sulla portiera. Frequentiamo queste fiere praticamente ogni weekend, da Milano a Venezia e Torino. Nel settore ci conosciamo un po’ tutti e sanno che possiedo due carte particolari, firmate e molto rare. Sono tra i ragazzi più giovani che frequentano questo ambiente al Nord Italia. È anche per questo che pensiamo di poter essere stati pedinati».
Per te, peraltro, non è la prima volta che spariscono delle carte.
«No, è la seconda volta. La prima mi erano state rubate da un ragazzo con cui ero andato a fare uno scambio. Non mi ero accorto che le avesse prese e, dopo una storia che mi aveva raccontato, pensavo di averle perse io. Avevo fatto una denuncia di smarrimento, allegando anche le immagini delle carte. Poi avevo girato cinque negozi di Torino, lasciando la denuncia e chiedendo di segnalare gli esemplari nel caso fossero comparsi. Dopo una settimana si è fatto vivo proprio il ragazzo che avevo indicato come l’ultima persona ad averle avute. Dopo circa un mese abbiamo trovato un accordo: ho ricevuto un risarcimento in denaro e sono tornato in possesso delle mie carte».
E questa volta come vi state muovendo per recuperarle?
«Abbiamo già avvisato i negozi e le persone di riferimento del settore, da Milano a Roma. Abbiamo contattato anche PSA, la principale società americana che si occupa di certificare le carte, e stiamo avvisando chi si occupa delle spedizioni verso gli Stati Uniti».
Perché questo potrebbe essere importante?
«Perché sono carte uniche nel loro genere e quindi, se qualcuno decidesse di venderle, potrebbero essere riconosciute e rintracciate. Il problema è se chi le ha rubate decidesse semplicemente di tenerle a casa, magari esposte su una mensola. In quel caso recuperarle diventerebbe molto più difficile».