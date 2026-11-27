La trasformazione digitale non è soltanto una questione di tecnologie, ma soprattutto di consapevolezza. Comprendere gli strumenti disponibili, individuare le opportunità e scegliere come innovare sono passaggi fondamentali per affrontare un contesto in continua evoluzione.
È da questa visione che nasce InnexHUB, associazione no profit multi-associativa fondata nel 2017 su iniziativa delle principali associazioni di categoria del territorio bresciano, con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'innovazione e accompagnare le realtà produttive nella transizione digitale.
In qualità di Digital Innovation Hub, InnexHUB rappresenta un punto di incontro tra mondo produttivo, ricerca, istituzioni e partner tecnologici, favorendo la condivisione di conoscenze e competenze.
Un approccio neutrale, orientato alla consapevolezza
La particolarità di InnexHUB risiede nel suo ruolo di orientamento: non propone soluzioni commerciali, ma offre strumenti per comprendere le possibilità offerte dal digitale e individuare percorsi coerenti con le proprie esigenze.
Attraverso attività formative e informative, webinar, seminari e iniziative di approfondimento, contribuisce a rendere accessibili anche i temi più complessi dell'innovazione.
A queste attività si affiancano strumenti di assessment digitale, percorsi di orientamento e occasioni di confronto con partner qualificati, oltre a progetti dedicati ad ambiti come cybersecurity, automazione e Smart Agrifood.
Fare rete per costruire innovazione
Il valore di InnexHUB si esprime anche nella capacità di creare connessioni tra competenze, esperienze e realtà del territorio. Un modello collaborativo che mette al centro le persone e la conoscenza, affinché la trasformazione digitale diventi un percorso concreto, accessibile e consapevole.
Perché innovare non significa semplicemente adottare nuove tecnologie, ma sviluppare la cultura necessaria per utilizzarle al meglio.
Scopri le attività e le iniziative di InnexHUB su www.innexhub.it.