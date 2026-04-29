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«Al Mercatino venduto un Picasso e un Fontana. Ora puntiamo sui Pokémon»

Giuseppe Chizzolini, inventore e anima dell’evento di Roncadelle. Il mistero del violino da 400mila euro: «Può essere, ma non ho certezze»
Giuseppe Chizzolini, patron del Mercatino del tempo che fu di Roncadelle
Giuseppe Chizzolini, patron del Mercatino del tempo che fu di Roncadelle

Casa sua è la rappresentazione plastica della sua passione: il collezionismo. Soprattutto sul fronte dell’antiquariato/modernariato. E così tra quadri antichi, orologi da taschino (alcuni meravigliosi), un jukebox (in salotto, dove solitamente c’è una credenza per il servizio buono), ci sono appesi anche due tabernacoli. «Questo è del Cinquecento, la serratura è quella originale, guardi che meraviglia». Eccolo Giuseppe Chizzolini, inventore, anima e da 33 anni gran patron del «Mercatino del tempo che fu» di Roncadelle.

Dopo oltre tre decenni il Mercatino continua a riscuotere grande successo. Qual è il segreto?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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