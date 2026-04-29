«Al Mercatino venduto un Picasso e un Fontana. Ora puntiamo sui Pokémon»

Casa sua è la rappresentazione plastica della sua passione: il collezionismo. Soprattutto sul fronte dell’antiquariato/modernariato. E così tra quadri antichi, orologi da taschino (alcuni meravigliosi), un jukebox (in salotto, dove solitamente c’è una credenza per il servizio buono), ci sono appesi anche due tabernacoli. «Questo è del Cinquecento, la serratura è quella originale, guardi che meraviglia». Eccolo Giuseppe Chizzolini, inventore, anima e da 33 anni gran patron del «Mercatino del tempo che fu» di Roncadelle.