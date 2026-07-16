Tra scacchi e carte Pokémon: dove andare a giocare analogico a Brescia

C’è chi si siede con sguardo contemplativo davanti a una scacchiera, chi apre una scatola piena di pedine, carte e dadi e chi prepara un mazzo Pokémon o Magic. In città e in provincia il gioco analogico non si è mai fermato, ma negli ultimi anni ha trovato nuovi spazi (anche pubblici) per tradursi in vivaci forme di socialità. La città e la provincia, infatti, offrono agli appassionati di ogni età una piccola geografia del gioco, fatta di luoghi molto diversi tra loro.
Ci sono le associazioni oramai storiche, i negozi con tavoli e sale dedicate, le biblioteche di quartiere che organizzano pomeriggi ludici, i circoli e le community nate intorno alle carte collezionabili. Una mappa varia, che racconta, in fondo, un bisogno molto semplice: ritrovarsi, sedersi allo stesso tavolo, condividere regole, strategie, vittorie e anche sconfitte.
Ecco gli indirizzi da tenere d’occhio.
Scacchi
Un intramontabile classico del gioco, quello che non passa mai di moda: gli scacchi. In città il riferimento è l’Accademia dei Pedoni, in via Don G. Vender, scuola di scacchi e punto di ritrovo per giocatori di diverse età e livello. Qui si organizzano corsi, attività per bambini e adulti, momenti di gioco libero e occasioni di confronto. Con l’iniziativa «Scacchi al Parco», poi, il gioco in estate esce all’aperto e diventa ancora più accessibile. L’appuntamento è per tutti i martedì di luglio, dalle 17 alle 19.30 circa, al Parco delle Stagioni, in via Collebeato. Il punto di ritrovo è sotto il pergolato vicino al chiosco, dove ci sono panche e tavoli.
L’Accademia dei Pedoni mette a disposizione il materiale necessario (scacchiere, pezzi e orologi) mentre il resto lo fanno la voglia di partecipare, il piacere di stare insieme e, naturalmente, il bel tempo. Ma questo nobile passatempo trova spazio anche nelle biblioteche. Alla Biblioteca Ghetti, in piazza Luigi Buffoli, per esempio, sono proposti pomeriggi dedicati, con tavoli e scacchiere messi a disposizione tutti i giovedì di luglio, dalle 14:30 alle 17:30.
Giochi da tavolo e di ruolo
Si apre poi il capitolo più ampio. Quello dei giochi da tavolo, dei giochi di ruolo, dei wargame e delle carte. A Brescia una delle realtà storiche più attive è l’Antro del Drago, ludoteca nata nel 1999 e punto di riferimento per chi cerca un luogo in cui giocare, conoscere altri appassionati e scoprire nuovi titoli. L’associazione si ritrova allo Spazio Mi.C.S., in via Milano, il giovedì dalle 19 alle 23 e la domenica dalle 15 alle 23. Il lavoro dell’associazione si intreccia anche con quello degli spazi pubblici.
Alla Biblioteca Casazza, per esempio, il gioco esce dalla sede associativa e arriva in un contesto di quartiere: dopo il primo appuntamento del 1° luglio, mercoledì 22 luglio dalle 20.30 è prevista una nuova serata dedicata ai giochi in scatola, pensata per ragazze, ragazzi e adulti dai 14 anni in su, in collaborazione proprio con l’Antro del Drago. Sempre alla Biblioteca Casazza, il calendario ludico prosegue con i pomeriggi del mercoledì, dalle 16, dedicati ai giochi in scatola per la fascia 9-13 anni, e con due serate di giochi di ruolo per il pubblico 14+, giovedì 9 e 23 luglio dalle 20.15.
Anche la Biblioteca del Villaggio Sereno propone un appuntamento per ragazze e ragazzi tra i 9 e i 13 anni, tutti i martedì pomeriggio di luglio, sempre dalle 16. In provincia, invece, alla biblioteca di Iseo si gioca fino a settembre tutti i giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17.45.
Accanto all’Antro del Drago, tra le storiche associazioni, c’è La Tana dei Goblin Brescia, sezione cittadina della più ampia community italiana dedicata ai giochi da tavolo, di carte e di ruolo. La realtà bresciana nasce nel 2013 e raccoglie giocatori con interessi che spaziano dai board game ai giochi di ruolo, dalle carte collezionabili ai videogames. Non avendo una sede propria, organizza serate ludiche ogni martedì e giovedì dalle 20.30 in diversi locali della città, con prenotazione dei tavoli tramite i canali social.
Dalle associazioni ai negozi specializzati, poi, il passo è breve. In centro, uno dei riferimenti è Funside/Games Academy Brescia, in corso Palestro, dove alla vendita di fumetti, manga, giochi, figures e gadget, si affianca anche una sala pensata per le sessioni di gioco. Qui si incontrano mondi diversi: giochi da tavolo, giochi di ruolo, carte di Magic, Yu-Gi-Oh! e Pokémon. È un punto di passaggio tra il negozio e il luogo di ritrovo, dove chi cerca un prodotto può trovare anche una community, un tavolo, un torneo o qualcuno con cui condividere una nuova passione.
Più ibrida, invece, è la formula di Mana Flask, in via Orzinuovi, locale e negozio pensato per chi ama giochi, carte e cultura fantasy. Il nome è un esplicito omaggio al «mana», l’energia magica usata in molti mondi fantasy e, in particolare, in Magic: the Gathering, uno dei giochi di carte collezionabili più famosi al mondo. Magic è infatti una delle grandi passioni di Mana Flask e una delle sue attività principali. Qui non si trovano soltanto carte da acquistare, ma anche tornei, serate di gioco e appuntamenti pensati sia per chi gioca da anni sia per chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Il negozio ha ottenuto il riconoscimento «WPN Premium», legato al circuito ufficiale di Magic, e organizza eventi di diverso tipo: dalle giornate dedicate all’uscita delle nuove carte ai tornei settimanali, fino alle partite in formati più specifici per i giocatori esperti.
Carte collezionabili
Il capitolo delle carte collezionabili merita poi uno sguardo a parte. Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Dragon Ball o Digimon non sono soltanto mazzi da acquistare o bustine da aprire: per molti giocatori sono sistemi di regole, scambio, collezione e appartenenza.
E, in alcuni casi, anche un mercato capace di raggiungere cifre sorprendenti. Basti pensare alla carta Pokémon più costosa mai venduta all’asta: una rarissima «Pikachu Illustrator», in perfette condizioni, battuta nel febbraio 2026 per 16,49 milioni di dollari.
In questo campo la mappa si allarga anche alla provincia. A Manerbio, Progct01 è un riferimento per gli appassionati di Trading Card Games con tornei e partite dal vivo. Altri nomi, più legati al collezionismo e alla compravendita, sono Cartazzam a Gussago e PokéNmore a Ospitaletto, utili soprattutto per chi cerca bustine, carte singole, accessori, valutazioni e pezzi da collezione. A Concesio c’è invece Cactus TCG, altra insegna molto attiva per i giochi di carte collezionabili. Per chi volesse partecipare a tornei o giornate di gioco, il consiglio è seguire direttamente le pagine social di ogni realtà, perché calendari, format e sedi possono variare di settimana in settimana.