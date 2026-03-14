Brescia a rilento, ma non negli infortuni: stagione finita per Moretti

Non si segna da tre partite e mezza (299’) e, come conseguenza tanto diretta quanto ovvia, non si vince da tre turni. Messi via con un bottino di due punti, frutto di un ko con l’Albinoleffe e di un pari con la Triestina – rispettivamente una squadra dai valori men che normali tendenti al mediocre e una retrocessa in D – e poi di un altro pari in casa dell’Alcione. Risultato, quest’ultimo, che non sarebbe stato disprezzabile se non fosse arrivato in coda a due gare da dimenticare. E invece, anche il venerdì d’anticipo è diventato terreno sul quale innaffiare, invece che estirpare, i punti di domanda che concernono osservazioni di svariata natura.

Le osservazioni

Tra pochezza tecnica, freni a mano che non mancano di essere azionati, idee col contagocce, paure e paurine assortite, equivoci tattici (tipo quello che riguarda la posizione in campo di un Marras che appare schiacciato, al di là del fatto che forse il giocatore paga pure il riadattamento alla categoria, da troppi compiti tattici). Chi più ne ha, più ne metta. E intanto, giù fischi. Anche alla fine dell’ultima performance che pure era iniziata sotto auspici incoraggianti, sia per approccio e gagliardia che per occasioni create. Un impatto poi rovinato da una perdita progressiva di lucidità, qualità e precisione mentre i cambi non sono stati in grado di portare nulla alla causa ì, né si sono inseriti in un piano partita specifico.

Serie C, gli scatti di Alcione-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

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L’ultima novità

Nel Brescia che frena e che desta perplessità, c’è un dato in costante e anche inquietante accelerata. È quello degli infortuni. La sai l’ultima? Però non fa ridere. Anche Lorenzo Moretti ha finito la stagione. L’ha finita senza di fatto averla iniziata dato che il difensore, arrivato a gennaio, ha rimediato in allenamento dei giorni scorsi una distorsione che si è rivelata una lesione al collaterale (andranno fatte ulteriori valutazioni, ma gli elementi che ha a disposizione lo staff vanno in questa direzione). Il 2002 arrivato dall’Entella via Cremonese, saluta già dopo appena 66’ distribuiti su tre gare.

E dire, che era arrivato a completamento del reparto arretrato al posto di Alessandro Pilati tanto per avere a disposizione, in caso di bisogno, un elemento più pronto di quest’ultimo che rientrava da un grave ko al ginocchio. Nel caso del forfait di Moretti, non c’è da andare a fondo: trattasi di pura sfortuna, come capitò in avvio d’avventura in biancazzurro a Mallamo che perlomeno nella serata di Sesto San Giovanni ha rappresentato una lucetta da seguire.

Gli altri

Nei prossimi giorni ci sarà poi da valutare Mattia Valente, uscito zoppicante dalla partita con l’Alcione. Ha un problema al polpaccio: se trattasi di semplice affaticamento o se c’è qualcosa di più lo si valuterà nei prossimi giorni. Oggi, nella mattinata in cui la squadra degli infortunati si è ritrovata a Salò, è rimasto a riposo. Assente anche Luca Vido che era atteso al rientro magari per l’Ospitaletto. Invece per lui, il grande assente di una stagione quasi sempre in infermeria, si è deciso per un periodo di cure aggiuntive che svolgerà a Bologna per 10-15 giorni. Meglio non pensarci. Quanto a Crespi invece, lo rivedremo tra il Cittadella e il Lumezzane.

Cercano invece di accelerare Zennaro e Mercati: per loro, o almeno per il primo, c’è la speranza di poter tornare a Vicenza (a proposito, ieri sera lo spogliatoio biancorosso ha festeggiato il pari del Brescia con canti e cori: lunedì con una vittoria saranno in serie B) a fine mese. Sono invece ancora molto lontani Guglielmotti e Pasini. Questo spaccato, porta a invocare la ragione, dunque la clemenza, quando si analizza l’andazzo di un Brescia che, come abbiamo già scritto a caldo, con l’Alcione ha dato il massimo che può dare in queste condizioni. Ma il cuore calcistico, conosce ragioni che la ragione purtroppo non conosce.