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Serie C, l’Union Brescia sfida in trasferta l’Alcione: la diretta
Calcio d’inizio alle 20.30, biancazzurri in piena emergenza offensiva: davanti c’è Valente in coppia con Cazzadori, prima da titolare per Mallamo
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L’Union Brescia sfida l’Alcione a Sesto San Giovanni: nell’anticipo di serie C, la squadra di Corini cerca l’allungo momentaneo sul Trento, per provare a mettere in sicurezza il secondo posto. Di seguito la diretta testuale del match.
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