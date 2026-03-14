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Serie C, l’Ospitaletto ospita il Trento al Corioni: la diretta

Francesco Venturini
Calcio d’inizio alle 17.30: gli orange vogliono ripartire dopo il brutto ko con la Dolomiti Bellunesi, gli ospiti puntano a portarsi a -1 dal Brescia
Andrea Quaresmini, tecnico dell'Ospitaletto - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
Andrea Quaresmini, tecnico dell'Ospitaletto - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
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Resettare e ripartire. È questo l’obiettivo dell’Ospitaletto, chiamato a mettersi alle spalle il passo falso di sabato scorso contro la Dolomiti Bellunesi e a tornare a fare punti salvezza nella delicatissima sfida in programma oggi alle 17.30 al Comunale Gino Corioni.

In Franciacorta arriva un Trento in grande forma, protagonista di un’impressionante seconda parte di stagione: 27 dei 54 punti totali sono infatti arrivati nel girone di ritorno, un rendimento che ha spinto la squadra di Tabbiani fino al terzo posto in classifica.

Un eventuale successo oggi permetterebbe agli ospiti di portarsi a una sola lunghezza dal Brescia. Situazione ben diversa per gli orange, fermi a quota 34 punti insieme all’Arzignano e con un margine di appena una lunghezza sulla Pergolettese.

Quaresmini sorprende tutti e rivoluziona la formazione. Davanti a Sonzogni, il tecnico schiera la linea a quattro composta da Gualandris, Nessi – al rientro dopo la squalifica – Possenti e Casali. A centrocampo spazio a Maucci, Mondini, Ievoli, capitan Panatti e Messaggi. L’unica punta sarà Francesco Gobbi con il capocannoniere del campionato Bertoli che partirà dalla panchina.

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