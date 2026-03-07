Serie C, l’Union Brescia ospita la Triestina: la diretta

Il Trento bussa alla porta del Brescia, che ora ha il dovere di rispondere. Per non riaprire una partita che sembrava chiusa dopo il Lecco. Per blindare un secondo posto che, dopo la vittoria dei gialloblù sulla Virtus Verona, torna a stagliarsi con più nitidezza per le avversarie. L’Union vuole riscattare la sconfitta nell’infrasettimanale con l’AlbinoLeffe, e soprattutto riportarsi a più cinque su chi insegue.

Al Rigamonti, alle 17.30, arriva la Triestina: in questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.

Corini non stravolge l’assetto. Pochi cambi (e mirati) rispetto a Zanica. Armati c’è, ma non è al meglio e parte dalla panchina. Dietro sarà Rizzo a chiudere il terzetto insieme a Sorensen e Silvestri, con Gori ovviamente confermato tra i pali. A sinistra Boci, nella solita alternanza con De Maria. Sul fronte opposto Marras, uno degli intoccabili di questa squadra.

Non cambia la cerniera in mediana: parte ancora dalla panchina Mallamo, al quale Corini preferisce Fogliata. Ancora fuori De Francesco e Zennaro, toccherà nuovamente a Lamesta fare il play. Completa il quadro in mediana Balestrero, davanti Crespi e Cazzadori, con Di Molfetta e Maistrello pronti a subentrare (maggiore cautela su Spagnoli, alla prima convocazione dopo mesi).

La Triestina è in caduta libera: cinque sconfitte consecutive, ultima in classifica a quattro punti. Senza la maxi penalizzazione avrebbe tutt’altra classifica, ma in queste condizioni è virtualmente retrocessa. Sarebbe comunque un errore attendersi un’avversaria morbida: per i giuliani a fare la differenza potrebbe essere la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. Il Brescia, come sempre, è chiamato a far valere la propria superiorità sul campo.