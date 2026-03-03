Serie C, l’Union Brescia sfida a Zanica l’AlbinoLeffe: la diretta

Sarebbe un peccato fermarsi proprio ora. L’Union Brescia ha appena raddoppiato il proprio vantaggio sul Lecco, battuto al Rigamonti sabato con un convincente 3-1, e ora cerca conferme: la sfida di questa sera con l’AlbinoLeffe offre la prima opportunità di consolidare quel cuscinetto che la squadra di Corini è riuscita a frapporre tra sé e le inseguitrici. E con i blucelesti impegnati in contemporanea col Renate, chissà che il gap non possa anche allargarsi.

Corini chiede ai suoi uno sforzo, e conferma nove undicesimi della formazione scesa in campo nell’ultimo turno al Rigamonti. Tra i pali ci sarà Gori, davanti a lui Armati (preferito ancora a Rizzo), Sorensen e Silvestri. A destra spazio ai guizzi di Marras, che sabato ha trovato il primo gol in biancazzurro. Sul versante opposto sarà De Maria a correre lungo il binario.

Per la terza gara consecutiva toccherà a Lamesta agire in regia: Zennaro è ai box da tempo, e De Francesco non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato con la Pro Patria. Accanto all’ex Giana Erminio giocheranno come al solito Balestrero (in stato di grazia) e Fogliata. Sorpresa in attacco: gioca Di Molfetta, che ritrova una maglia da titolare dopo più di due mesi. Lo affiancherà Crespi: Cazzadori parte dalla panchina, Maistrello va invece in tribuna per un virus intestinale.

L’AlbinoLeffe vive una situazione di classifica relativamente tranquilla, ma il più cinque sulla zona play out non consente ancora ai bergamaschi di rilassarsi. Sarà partita vera, tra due squadre che inseguono un obiettivo concreto. Gli uomini di Lopez, con una certa vocazione per il gioco palla a terra, cercano il riscatto dopo la sconfitta con il Vicenza. Il Brescia punta a soffocare queste velleità.