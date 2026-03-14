Brescia, un altro 0-0 coi fischi e un digiuno da gol preoccupante

Con la sola forza della volontà, con poche idee – concentrate nella prima mezz’ora prima di addentrarsi nel buio – e preoccupantemente senza il gol. Secondo pareggio, secondo 0-0 consecutivo per il Brescia in casa dell’Alcione: il minimissimo sindacale e forse – fa proprio male dirselo – persino il massimo in questo momento di magra e di domande. In quello è che l’ultimissimo tratto di una stagione regolamentare in cui di davvero regolare e implacabile fin qui c’è stato il gettito di bollettini medici zeppi di cattive notizie.

I fischi

Serie C, gli scatti di Alcione-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

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L’ancor mesto 0-0, seppur almeno stavolta si siano contate ben anche tre occasioni da rete, è stato accolto dai tifosi esattamente come quello con la Triestina: male. E accompagnato dai fischi oltre che dal coro «noi vogliamo gente che lotta». Nemmeno le scusanti oggettive riescono più a reggere a questo punto del campionato: il cuore non conosce ragioni. Intanto, en passant; alla luce di questo pareggio se lunedì sera il Vicenza vincerà, potrà festeggiare la promozione in serie B.

Poi: i biancazzurri – privati nel giro di 6 giorni e per un tempo ancora indeterminato di Crespi, Di Molfetta e Moretti, rimasto vittima di una distorsione al ginocchio (che preoccupa) – terranno certamente il secondo posto, ma col rischio di vedersi piombare il Trento (oggi di scena con l’Ospitaletto), a -1 e, di conseguenza, il Lecco a -2 e il Renate a -3. Altra notizia: il Brescia allunga il suo digiuno là davanti a tre partite e quasi mezza: il contatore è fermo al 61’ della partita contro il Lecco. Ciò vuol dire che siamo a 299’ senza trovare la via della rete. Mai in stagione era capitato di rimanere così a lungo a secco.

Il retrogusto

Insomma, gira e rigira, il retrogusto – consola giusto il fatto di non aver subito né sofferto nulla – è ancora e sempre di amarissimo che fa malissimo e aperti sul tavolo, oltre ai discorsi di classifica, anche tutti gli interrogativi del caso. Perché non si possono non concedere le attenuanti (sarebbe disonesto e ingeneroso) per le assenze, ma a esempio la povertà tecnica e il semi deserto di idee, non può non colpire.

Eppure i presupposti non erano stati malaccio, anzi. Intanto, il Brescia s’era felicemente sconfessato cercando, una volta tanto, di impattare bene e di non concedersi un tempo di studio. In un 3-5-2 rivisitato in 3-4-2-1 (dietro a riposo Silvestri) con Balestrero avanzato sulla trequarti con Cazzadori a supporto di Valente e con l’accoppiata Lamesta-Mallamo a cercare di dettare a turno tempi e qualità col secondo un gradino sopra. Varianti e adattamenti che, unitamente a un atteggiamento aggressivo, a base di pressione alta, verticalizzazioni e veloce riconquista della palla, davano l’idea di pagare dividendi.

Gli sprechi

In termini di frequentazione dell’area di un Alcione allacciato fino al collo e messo in difficoltà dai movimenti di Valente. Il quale, non a caso, è il primo a costruirsi un’occasionissima: prima resiste all’attacco di Miculi poi prima di cadere lascia partire un sinistro sul quale Agazzi è bravo bravissimo a girarla in angolo. Valente è proprio caldo e dal suo piede parte anche un interessante cross teso da sinistra, bello ma troppo forte per Cazzadori che arriva a colpire sporco favorendo Agazzi.

Due palle gol che diventano tre poco prima della mezz’ora quando il 97 colpisce malissimo di testa, senza prendere nemmeno la porta, da ottima posizione su cross di Rizzo. Quella che abbiamo fotografato, corrisponde anche alla miglior porzione di partita di un Brescia confortante, ma sciupone. Poi, ecco il sopraggiungere lento della nebbia mentale, quindi del buio che nella ripresa ha preso il sopravvento. Riecco il Brescia bloccato, tecnicamente involuto e, a un certo punto, col piano partita «alla disperata»: dentro Cisco per Valente vittima di crampi e i redivivi - ma indietrissimo – Maistrello e Spagnoli (per un Marras preoccupante). Assetto iper offensivo per non riuscire però a imbastire neanche un accenno di assalto alla diligenza visto che l’unica idea era quella di cross dalla trequarti dritti sul portiere. E 0-0, con più niente da dire fu.