Cazzadori sbaglia tanto, Mallamo in ripresa: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia rallenta ancora: in casa dell’Alcione matura uno 0-0 che mette a rischio il secondo posto dei biancazzurri. Di seguito le pagelle del match.

sv – Stefano Gori

Ingiudicabile perché i guantoni vengono a contatto col pallone soltanto in occasione di uscite accademiche. Serata da spettatore.

6 – Loris Armati

Ricerca su mandato di Corini la riaggressione alta, e su un pallone sradicato dai piedi di Bright pesca la punizione calciata in atmosfera da De Maria. Qualche piccola sbavatura in più rispetto ai compagni di reparto, ma la prestazione è solida.

6.5 – Frederik Sorensen

L’Alcione davanti è impalpabile, in queste condizioni lui banchetta e non perde un duello. Strapotere fisico che annulla Plescia.

6.5 – Alberto Rizzo

Quella palla curvata che arriva a Cazzadori a metà primo tempo avrebbe meritato un’esecuzione migliore. Commette un errore in costruzione, stappa un contropiede dell’Alcione e lo tampona con un rientro fulmineo: è il miglior highlight di una gara di grande applicazione.

5 – Manuel Marras

La prima giocata della sua gara è un ripiegamento corredato da un tackle pulito che spezza la prima offensiva dell’Alcione. È però inevitabile che per uno come lui il giudizio vada calibrato soprattutto sull’apporto offensivo. E su questo fronte, anche stavolta, è eufemisticamente poco convincente. Dal 30’ st Alberto Spagnoli (6) La sufficienza si spiega con le attenuanti: rientrava da un lungo stop, è comprensibile l’inconsistenza del suo quarto d’ora.

6.5 – Alessandro Mallamo

Corini preferisce posizionare geograficamente Lamesta in regia, ma di fatto l’uomo che detta i tempi in mezzo al campo è lui. Segnali di risveglio (soprattutto fisico) dopo l’ingresso non indimenticabile contro la Triestina: una delle pochissime note liete. Non giocava una partita intera da sei mesi.

6 – Alessandro Lamesta

Buona partenza, soprattutto quando lavora nell’ombra scavando nel giro palla prevedibile dell’Alcione e facendo ripartire la squadra. Alla distanza però rallenta un po’. Corini lo sacrifica all’ora di gioco, anche alla luce dell’ammonizione rimediata in coda al primo tempo. Dal 15’ st Riccardo Fogliata (5.5) Ingresso volatile: soffre e non si ribella alla deriva tattica della ripresa.

5 – Davide Balestrero

È l’arma tattica sfoderata a sorpresa da Corini: non è la prima volta che irrobustisce la trequarti alzandosi in transizione, ma stavolta ce lo si attendeva meno. Il problema è che incide davvero poco in quello che sarebbe il suo terreno di caccia preferito.

Serie C, gli scatti di Alcione-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

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5 – Vincent De Maria

Mutuando l’espressione concessa alla vigilia da Corini, è il più depotenziato in una squadra che lo è in ogni suo anfratto. Modalità risparmio energetico che cozza con l’attitudine richiesta dal momento. Dal 30’ st Brayan Boci (6) Fa quel che può, quindi poco. Ma è difficile attribuirgli colpe.

5 – Denis Cazzadori

Mette in fila errori per lui irrituali: pasticcia nell’area piccola sul pallone teso recapitato da Valente. Ha qualche attenuante perché il pallone gli resta un po’ sotto. Ne ha meno sul colpo di testa che al 27’ manda fuori: l’impressione è che avesse la percezione di trovarsi in una posizione più centrale. Dal 30’ st Tommy Maistrello (6) Un paio di sponde e nient’altro. Vale quanto detto per Spagnoli.

6 – Mattia Valente

Combatte la sindrome da eterno adattato aggredendo la partita meglio di chiunque altro: morde le caviglie di Ciappellano (che gli dà una ventina di centimetri in altezza) in ogni contrasto, in alcuni frangenti pare tarantolato. Sfiora il gol dopo due minuti, apparecchia la prima grande occasione per Cazzadori. Si fa male quando la sua involuzione, in un contesto di gara molto più bloccata, era già in atto. Dal 23’ st Andrea Cisco (5.5) Non gli entra un dribbling: basta questo dato a inquadrare il suo impatto.