Aspettarsi qualcosa non significa goderne meno. L’attesa del piacere non è infatti essa stessa piacere. Che risiede nell’effettivo raggiungimento del primo posto in classifica. Un qualcosa che era atteso dal giorno uno, un qualcosa che si è verificato alla giornata quindici. Con il rilascio di una sensazione quasi liberatoria. Adesso che è accaduto si può persino affermare che è più bello che sia successo così, strada facendo. Superando ostacoli, tensioni, passi falsi. Perché non puoi gustare il sapore delle fragole se prima non ti è capitato di mangiare fango.
Si fa presto adesso, ma in fondo è davvero come nella vita: ciò che conquisti sudando vale doppio. E siccome sai quanto ti è costato, sarai portato ad averne maggior cura. Ora l’Union Brescia – definizione allargata: vale per tutte le componenti del mondo biancazzurro, dunque ambiente compreso – tutto questo lo sa.
Nulla è stato dovuto per diritto divino, ma è arrivato per dovere terreno. Ovviamente: ancora non è stato fatto nulla. Varrà quel che in classifica sarà scritto ad aprile e guai ora a lasciarsi andare, abbassare la guardia e sedendosi su un letto soffice, ma insidiato. È anzi questo il momento di alzare il filo spinato e di «drammatizzare» più di prima. Però: lasciateci anche un po’ cantare dopo un mare di lacrime e frustrazione.
Il percorso a ostacoli: superati
Lo scacco matto della regina è avvenuto in 5 mosse e 33 giorni con 10 punti mangiati in testa al Cittadella ora sopravanzato anche dal Trento (brutto affare la squadra di Tabbiani...) campione effettivo di regolarità oltre che di imbattibilità. Nessun dorma, per davvero.
Questo non vieta di ripercorrere un ultimo tratto di strada che ci ha consegnato l’immagine di un Brescia runner di strada che ha saputo mostrare il lato migliore di sé, tirando fuori un qualcosa che fino a un certo punto era rimasto nascosto facendo leva sulla propria forza morale e appoggiandosi ai propri giocatori migliori. Che alla spicciolata sono tutti tornati (con il Renate della formazione tipo mancava soltanto Silvestri). Quella del 19 ottobre scorso contro il Cittadella è stata la vittoria della resistenza e quindi della ripartenza. O della partenza vera.
Poteva essere un fuoco di paglia, ma poi è arrivata la passeggiata 4-0 in casa della Folgore Caratese: per la vittoria della sconfitta. In fondo però non bastano due indizi per riconoscere una prova e con l’Arzignano c’è stata la prova della consapevolezza. E con l’AlbinoLeffe? È stato il successo della forza. Fino a quello del compimento con il Renate. Per un filotto di cinque vittorie tre delle quali – le ultime – arrivate col delivery dell’ultimo minuto.
Una specialità, quella dei gol dall’89’ in poi, che da inizio stagione ha fruttato un saldo positivo di 6 punti (9 punti conquistati con i gol in extremis, 3 persi con quelli incassati nello stesso lasso). Si può chiedere di più? Sì, ed è quello che il Brescia deve prima di tutto pretendere da se stesso: soffrire meno, arrivare prima a centrare bersagli perfettamente inquadrati cercando di mantenere la propria qualità di trasformarsi in furia finale solo per le partite realmente in bilico. Però, che piacere.
Silvestri recupera per l’Ospitaletto
Per la partita di sabato contro l’Ospitaletto recupera Silvestri che rientrerà in gruppo da metà settimana. Ancora in forte dubbio Sorensen e resta da valutare Di Molfetta che già oggi dovrebbe effettuare un accertamento.