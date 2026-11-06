L’Union Brescia ospita l’Arzignano: la diretta dal Rigamonti

Il ritorno al futuro del Brescia fa rima con tre, come le vittorie consecutive che mancano da settembre. Rituffarsi in un filotto simile consentirebbe di guardare con crescente ottimismo ai prossimi impegni. Attenzione, però, perché l’impegno non è semplice: l’Arzignano è quarto in classifica, ha valori importanti per la categoria e fino a qui è riuscito a esprimerli appieno.
Per l’antipasto del tredicesimo turno, il calcio d’inizio è in programma alle 20.30. In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.
Luce verde sia per Silvestri che per Casasola, due degli uomini che Corini, per sua stessa ammissione in conferenza stampa, aveva dovuto gestire in settimana. Davanti a Gori completano il terzetto Sina sul centrodestra e Rizzo sul centrosinistra. Due le assenze pesanti: Mercati è fuori per squalifica e verrà sostituito da Frigerio, Crespi è ancora ai box e a fare le sue veci sarà ancora Pellegrini.
La novità di maggior rilievo è il rientro dall’inizio di Marras, che nelle ultime tre partite aveva progressivamente alzato il suo minutaggio. L’ex Reggiana torna a far coppia sulla trequarti con Rizzo Pinna. Conferma a sinistra per De Maria, così come per Mallamo in cabina di regia.
L’Arzignano è reduce dal pareggio col Lumezzane, nelle ultime tre ha un po’ rallentato la propria marcia (una sola vittoria col Novara, prima della quale era arrivato il ko col Cittadella), ma resta un avversario temibile. L’impronta di Di Donato si traduce in un atteggiamento improntato alla riaggressione e alla verticalità. L’Union dovrà prestare attenzione. E far valere la propria superiorità tecnica, per riportarsi a meno due (almeno momentaneamente) dalla vetta.