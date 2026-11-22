L’appuntamento è con la storia, perché cinque vittorie consecutive l’Union Brescia, nella sua pur breve storia, non è mai riuscita a metterle in fila. Se consideriamo anche il precedente capitolo, da queste parti mancano addirittura da dodici anni. Riuscirci oggi significherebbe volare in vetta alla classifica: uno scenario quasi impensabile appena un mese fa. E invece il Cittadella è caduto nello scontro diretto col Trento, e con un risultato pieno la squadra di Corini si porterebbe a quota 34 punti, uno in più dei gialloblù.
Oggi al Rigamonti arriva il Renate: calcio d’inizio alle 12.30. In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.
Non c’è Silvestri, alle prese con qualche problema fisico. È assente pure Sorensen, e questo per Corini significa dover riproporre l’esperimento con Rizzo al centro del terzetto, che ha dato ottimi frutti una settimana fa contro l’AlbinoLeffe. Le altre due maglie davanti a Gori se le prendono Sina e Balestrero, quest’ultimo preferito a Boci.
Torna Crespi, che parte però dalla panchina: il centravanti designato questa volta è Spagnoli, e non Pellegrini. Alle sue spalle Marras e Rizzo Pinna. Il centrocampo è quello dei titolarissimi: Casasola e De Maria sulle fasce, Mercati e Mallamo in mezzo. Ancora assenti Zennaro e Di Molfetta.
Il Brescia ha una grande occasione, e sulla carta è favorito. Il Renate è terzultimo in classifica, ma da quattro giornate ha cambiato marcia: due vittorie (di cui una roboante contro il Carpi: 5-0 in trasferta) e due pareggi, compreso l’ultimo rocambolesco (3-3) contro il Desenzano.
Una squadra verticale, che può contare sul capocannoniere del girone: Nicola Anelli, otto gol fin qui. Il pericolo maggiore è lui. Sorpresa in panchina: con Bancheri squalificato, a guidare i nerazzurri per questa sfida non sarà il suo vice Adamo, bensì l’ex Emiliano Bonazzoli, che guida la Primavera.