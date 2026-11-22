Fare autocritica è doveroso, perché oggi il Brescia ha rischiato di buttar via una vittoria che aveva il pugno: «Il difetto è quello: non aver segnato prima il raddoppio». Per le analisi più approfondite ci sarà tempo. A caldo prende il sopravvento l’euforia: per la prima volta, l’Union è da sola in vetta alla classifica. «Per noi non deve cambiare nulla – dice Corini –. Ci concentriamo sull’Ospitaletto, che è la nostra prossima avversaria. Abbiamo solo il vantaggio di non dover più rincorrere nessuno».
L’analisi
Prima che Anelli gelasse il Rigamonti, Eugenio aveva la stessa sensazione di tutti i presenti allo stadio: «Sentivo che il gol potesse arrivare da un momento all’altro. Ma lo spirito che ha la mia squadra mi piace moltissimo. Come mi piace l’energia che ho visto dopo il loro pareggio: rispetto a qualche tempo fa non ci siamo rassegnati, non abbiamo lasciato lì quello che avremmo meritato. Siamo andati a prendercelo».
Il filotto
L’Union sale a cinque vittorie consecutive. Un filotto che a questa società non era mai riuscito. Più in generale, una striscia così da queste parti non si vedeva da dodici anni: «Ma sono passaggi che sarà bello ricordare alla fine, se avremo raggiunto il nostro obiettivo. Oggi è tutto parziale», taglia corto Corini. Il prossimo step è alzare il livello dell’attenzione: «Prendiamo più gol, è vero, ma come dico sempre a Ferretti il differenziale è sempre dalla nostra parte. Ciò non toglie che sia necessario far meglio in certe situazioni, come il loro 1-1.
I singoli
Eugenio ha una buona parola per tutti. Mercati? «Si è riscattato dopo l’AlbinoLeffe: mi è piaciuto, il fatto che non sia stato ammonito è una vittoria». Marras e Rizzo Pinna insieme danno spettacolo: «La squadra è costruita attorno a loro, averli entrambi è importante». Per non parlare di Sina, solido e autorevole al centro della difesa: «Ho scelto lui e non Rizzo per quel ruolo perché mi serviva maggiore struttura fisica. Avevo pensato anche a Pasini, ma Samuele aveva più ritmo partita, era sceso in campo anche lunedì con l’Under 21 dell’Albania contro la Spagna».
Il protagonista
All’elenco dei protagonisti di oggi manca il più importante, Valerio Crespi, quello che ha messo la firma sulla vittoria del doppio sorpasso. Mancava da un mese, gli sono bastati un paio di minuti per sbloccarsi: «Queste settimane sono state dure per me – racconta –, non mi era mai capitato di restare fuori così a lungo. Ringrazio lo staff sanitario: i dieci minuti di oggi e il gol mi danno grande fiducia. E la fiducia ti porta a fare cose inimmaginabili».
Dopo la sua incornata il Renate, e in particolare Avella, hanno protestato per una presunta irregolarità. L’ex Avellino fa spallucce: «Non so cosa cercassero: ho anticipato nettamente il portiere, non c’è nulla. Mi è sembrata più una mossa della disperazione». Un gol da incorniciare: «Come tutti gli altri. E poi – sorride – solitamente per me quelli facili diventano difficili, e viceversa. Quindi sono contento».