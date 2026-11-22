Brescia in vetta, Corini: «Non cambia nulla, ma che spirito»

L’Union batte il Renate e il tecnico esulta: «Dovevamo segnare prima il raddoppio, ma l’energia che abbiamo messo in campo dopo il loro 1-1 mi è piaciuta molto». Crespi: «Stare fuori è stata dura: sono contento»

Luca Chiarini Giornalista 22 novembre 2026 3 ' di lettura