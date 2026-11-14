L’Union Brescia sfida l’AlbinoLeffe: la formazione scelta da Corini

Per respirare almeno per un po’ l’aria pulita in vetta. Per allungare a quattro partite il filotto di vittorie. L’ultima volta che il Brescia c’è riuscito, Eugenio Corini si era appena seduto sulla sua panchina. I motivi per non steccare oggi a Zanica, contro l’AlbinoLeffe, sono tanti. Il primo riguarda la classifica: vincendo, l’Union aggancerebbe momentaneamente in vetta il Cittadella, impegnato domani contro la Folgore Caratese. Sarebbe l’ennesimo segnale di questo periodo alla diretta concorrente.
Il calcio d’inizio è in programma alle 14.30. In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre). La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.
La coperta in difesa è molto corta. Sina è impegnato in Nazionale: Maran l’ha convocato di nuovo per le sfide contro Finlandia e Bielorussia. Si è fermato Sorensen, per una botta al ginocchio. Un quadro generale che obbliga Silvestri a stringere i denti, malgrado gli acciacchi che stanno condizionando questa fase della sua stagione. Davanti a Gori ci saranno anche Balestrero, che torna a fare il braccetto, e Rizzo.
Corini chiede uno sforzo anche a Rizzo Pinna, reduce da una settimana travagliata per via di una sindrome influenzale che ha smaltito soltanto mercoledì. Sulla trequarti ci sarà lui, e ci sarà pure Marras, alla seconda consecutiva da titolare dopo l’Arzignano. Crespi è ancora ai box, Eugenio sceglie nuovamente Pellegrini (con Spagnoli in panchina) al centro del suo attacco. In mediana Mercati (che rientra dalla squalifica) e Mallamo, con Casasola e De Maria sugli esterni.
Sulla panchina dell’AlbinoLeffe siede Marco Zaffaroni, tecnico che per qualche mese allenò la FeralpiSalò di Pasini in serie B. I bergamaschi sin qui hanno un andamento da metà classifica, anche se in casa non brillano: solo una vittoria, con tre pareggi e due sconfitte. Occhio però alle trappole.