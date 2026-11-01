L’Union Brescia sfida la Folgore Caratese: le scelte di Corini

La missione è chiara: trovare continuità, l’ingrediente fondamentale per ambire al vertice. A maggior ragione se si insegue. La fondamentale vittoria nello scontro diretto col Cittadella di una settimana fa ha riacceso una scintilla. Il Brescia ha rischiato di sprofondare, e per questo ritrovarsi a meno cinque sembra quasi una benedizione. Il contraccolpo del ko in Coppa Italia è stato minimo: la priorità assoluta è il campionato.
L’Union scende in campo alle 12.30 contro la Folgore Caratese. In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.
L’emergenza sta rientrando: Spagnoli è recuperato, ma parte dalla panchina. Stessa destinazione iniziale per Marras, che ci si aspetta possa avere un minutaggio più ampio rispetto alle ultime due. Sulla trequarti avrà una chance (meritatissima) Di Molfetta, l’uomo più in forma in casa biancazzurra (e oggi capitano). Con lui ci sarà Rizzo Pinna, a supporto di Pellegrini.
Dal centrocampo in giù Corini schiera i titolarissimi: Casasola e De Maria sugli esterni, Mallamo e Mercati in cabina di comando, Sina, Silvestri e Rizzo davanti a Gori. Ancora fuori Crespi, unica vera assenza pesante in casa Union.
In questo campionato la Folgore Caratese ha vinto una sola partita, a fine settembre contro il Lumezzane. È penultima in classifica con sette punti e ha il peggior rendimento interno del girone: un solo punto raccolto sul sintetico della Sportitalia Arena, cinque gol fatti e dieci subiti. Il Cittadella scende in campo alle 14.30 con il Treviso. L’Union ha l’occasione di portarsi a meno due almeno per un paio d’ore. Per questo non può fallire.